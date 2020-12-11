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台南名師彩繪燈籠 展現北區廟宇特色

中央社 / 台南11日電

慶祝台南縣市合併10 周年，台南市北區公所向開基玉皇宮、大觀音亭祀典興濟宮及鎮轅境頂土地公廟等3間廟宇商借工藝師杜柏錡的彩繪燈籠參展，彩繪燈籠今天搶先亮相。

台南市北區轄內的「鎮北坊」屬台南歷史街區，擁有許多國定古蹟，廟宇密度高，是台南市宗教信仰中心之一，北區公所選定宗教為主題，連結在地廟宇特色，推出「鎮北神燈」做為12月下旬台南縣市合併10週年慶祝活動的參展主題。

北區公所更向開基玉皇宮、大觀音亭祀典興濟宮及鎮轅境頂土地公廟商借杜柏錡製作的彩繪燈籠，每間廟宇各一對，這3對燈籠勾勒出各宮廟的主題特色，今天在北區公所亮相，讓人大開眼界。

開基玉皇宮燈籠主題是五爪金龍及四大元帥；龍自古以來是皇帝的標誌，是萬物之首，也代表富貴吉祥，瑞氣吉兆、國運昌隆，道教五爪金龍是玉皇上帝才能用的圖案，統御天庭代表至高無上的皇權；四大元帥鎮守天宮，協助玉皇上帝統御天下萬物萬民。

大觀音亭祀典興濟宮創建於1678年，已有300年歷史，是國家三級古蹟，主祀保生大帝。保生大帝最為人津津樂道的兩大神蹟就是醫龍睛、醫虎喉；其中醫虎喉更顯現保生大帝慈悲，醫治時感化該獸及承諾永不再害人，保生大帝得道成神後，老虎也遵守和保生大帝的約定，最終修練成神。

鎮轅境頂土地公廟建於清代乾隆5年(1740年)，為官方所建，主祀福德正神。這次選定以麒麟神獸為主題，龍邊將軍騎麒麟手持「旗」代表「祈」，一名童子手持「球」表示「求」；虎邊將軍騎獅手持「戟」表示「吉」，一名童子手持「磬」表示「慶」。旗、球、戟、磬4件物品諧音代表「祈求吉慶」。

側面畫配祀齊天大聖如意金箍棒、臨水夫人的斬妖劍、佛塵葫蘆鍊丹藥救世、畫芭蕉串銅錢和元寶意謂招財進寶，如意表示凡事皆順遂。

北區區長李皇興則感謝廟方鼎力贊助及杜柏錡的用心，彩繪出精美且深具意義燈籠提供參展，燈籠內容充分展現出北區廟宇特色；目前，公所也發揮巧思設計適合搭配彩繪燈籠的燈座，正在趕工中，開展前將鎮北神燈完整呈現。

土地公 國定古蹟 縣市合併

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