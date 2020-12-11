學校真好孕！嘉市消防局借校園辦公300天3人順利懷孕

嘉義市消防局局本部暨蘭潭分隊廳舍大樓，今年3月施作耐震補強工程，消防局租借大同商職教室、校舍辦公，歷經300天完工，昨起開始搬回原廳舍辦公，內部戲稱「從學校畢業了」，並指大同校園上班10個月，有3名結婚多年女同仁都懷孕，真的「好孕連連！」

嘉義市消防局配合前瞻計畫，提報消防廳舍補強重建，已有德安、東區分隊，及湖內分隊、二大隊第二分隊完成結構補強，今年局本部、蘭潭分隊自3月開始、日前完工，修繕工程期間，消防局借用大同商職校舍辦公，許多同仁們都坦言「從沒想過會到學校工作！」

消防局長蘇耀星表示，感謝市府、議會支持「消防廳舍耐震補強重建」計畫工程，及設施設備經費，成為消防局同仁最強後盾，新廳舍修繕完工後，將讓同仁擁有完善舒適辦公環境，提升執勤空間與備勤品質。

他說，耐震補強工程期間｢大同商職｣提供一個便利且良善辦公環境，讓同仁能持續不間斷服務市民，這300日每天到學校上班、重溫校園時光，點點滴滴都成為同仁難忘回憶。