嘉南療養院成立22年 今天院慶辦熱鬧活動慶祝
衛生福利部嘉南療養院成立22年，今天舉辦「嘉療22、一起賀賀」創院院慶活動，展現「主動配合防疫政策的重要作為，及精神全人醫療照護成果，並感謝同仁齊心抗疫辛勞」。
院慶活動由敏惠醫護管理專校師生的防疫洗手舞拉開序幕，接著療養院「長青客棧」長者表演「得意的笑」精彩的歌舞，希望傳遞「人生最重要的是珍惜、把握當下擁有的幸福」理念。
另由一群病友組成的嘉南吉他社，今天與台南在地「一生弦命工作室」合作，演繹五月天歌曲「倔強」，歌詞「就像是精神康復者的心情，儘管有些地方與別人不一樣，只要堅持做對的事，勇於接受挑戰，也能活出屬於自己的精彩」。他們演出這首歌曲還獲得今年「全國精神康復者社區才藝交流競賽—明日之星組」冠軍。畫家楊錦樹抽出10位參賽者，贈送畫作一幅。
嘉南療養院院長吳文正表示，今年2月6日上任以來，除了繼續守護南台灣民眾的心理健康促進，提供優質的精神醫療照護，包含失智共照中心、精神護理之家、萬年青日照中心、精神病人長期照顧服務中心、整合性藥癮醫療示範中心等，更擴展新興醫療服務及前進新南向政策，各項防疫工作也主動積極配合，還扛起支援南部檢疫重任，共同為防疫努力。不久也要成立住宿型長照機構第二院區，「22歲的嘉療，真的和你想的不一樣，後防疫時代的我們蓄勢待發！」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言