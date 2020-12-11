嘉南療養院成立22年 今天院慶辦熱鬧活動慶祝

衛生福利部嘉南療養院成立22年，今天舉辦「嘉療22、一起賀賀」創院院慶活動，展現「主動配合防疫政策的重要作為，及精神全人醫療照護成果，並感謝同仁齊心抗疫辛勞」。

院慶活動由敏惠醫護管理專校師生的防疫洗手舞拉開序幕，接著療養院「長青客棧」長者表演「得意的笑」精彩的歌舞，希望傳遞「人生最重要的是珍惜、把握當下擁有的幸福」理念。

另由一群病友組成的嘉南吉他社，今天與台南在地「一生弦命工作室」合作，演繹五月天歌曲「倔強」，歌詞「就像是精神康復者的心情，儘管有些地方與別人不一樣，只要堅持做對的事，勇於接受挑戰，也能活出屬於自己的精彩」。他們演出這首歌曲還獲得今年「全國精神康復者社區才藝交流競賽—明日之星組」冠軍。畫家楊錦樹抽出10位參賽者，贈送畫作一幅。