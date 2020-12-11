阿里山日出印象音樂會 參與民眾要戴口罩

2021阿里山日出印象音樂會於明年元旦在祝山觀日平台登場，邀金曲歌后詹雅雯、鄒族天籟安歆澐獻唱。配合秋冬防疫，活動全程要戴口罩，民眾也可透過網路欣賞阿里山日出美景。

嘉義縣政府今天表示，阿里山日出印象音樂會即將邁入第19年，明年元旦清晨在阿里山森林遊樂區祝山觀日平台舉行，配合秋冬防疫專案，民眾參與活動全程要戴口罩。

嘉義縣政府指出，日出印象音樂會清晨5時30分登場，邀樂興之時管弦樂團50名音樂家與金曲歌后詹雅雯、鄒族天籟安歆澐合作演出2小時。

另外，今年也與無線電視台合作，做LIVE轉播，並在嘉義縣文化觀光局、慢遊嘉義臉書網路直播，民眾在家也能迎接阿里山第一道曙光。

日出印象音樂會活動當天嘉義縣府準備500份暖暖包及4000份薑茶，於服務台免費索取，更規劃了互動小遊戲，只要你是「元旦寶寶」或是「身分證上有2個1」的民眾就可在活動服務台兌換特色小禮物，限量各111份，送完為止。更多活動詳情請上嘉義縣文化觀光局網站查詢。