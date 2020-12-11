嘉縣新任公車處長楊志雄就職 宣布司機服務身障者獎勵

嘉義縣公車處副處長楊志雄扶正升任處長，縣長翁章梁上午到位在嘉義市的公車處，主持處長宣誓就職典禮，楊說，公車處服務客群多為長輩及學生，未來服務身障者、行動不便，司機每服務1人便給獎勵，另針對車輛汰舊換新，將優先採購無障礙車輛，服務長者，未來增加復康車型服務年長鄉親，推廣觀光軸線行銷嘉義創新形象。

翁章梁說，楊志雄學經歷豐富，成大機械工程學系碩博士，曾任嘉縣交通局科長、公車處副處長及代理處長，代理處長期間領導有方，辛勞得力、著有績效，期待公車處在楊志雄帶領下，以全新面貌服務縣民，提昇服務品質。

嘉縣轉型工農大縣，雖財政拮据，仍克服困難編預算，補助公車處汰舊更新車輛，充實場站設施，期公車處以最佳服務態度及品質，強化年長者及觀光客服務，塑造人性化交通運輸事業。