台南北外環全線最快2026年通車 南科進市區省15分鐘

台南市推動北外環道路，從南科經永康、北區、中西區到安平區，第三期新港社大道到台江大道預計在明年底完工，全線最快2026年完成通車，目前台南主要是從國道1號東西向進入市區，未來可從北外環南北向到市區，將為交通帶來極大改變，紓解車潮。

台南市工務局今天開「路網串連八達通，經濟起飛在台南」年終記者會，局長蘇金安指出，北外環道路為沿著鹽水溪施作快速道路，從南科經永康、北區、中西區到安平區，是一條重要道路，未來可以從北外環經過系統交流道，經國道1號北上，也可以直接進入南科，會改變台南市從國道1號東西向進入市區的現況，可從北外環南北向進入市區。

蘇金安表示，明年底南科可通到台江大道，而台江大道通到溪底寮橋大約要再4年，從溪底寮橋到台17線觀海橋要再2年，全線最外6年通車，到市區可節省10到15分鐘，經費約180億元。

另外，全長1010公尺的安平跨港大橋將在明年6月動工，預計2024年底完工。蘇金安說，現在安平舊市區須從安北路或安平路進來，再從原本的路出去，跨港大橋可將安平舊市區連結到永華路；四草大道可經過跨港大橋，變成與中華西路平行，減低中華西路負荷量，對車輛紓解有很大作用。