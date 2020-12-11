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義竹鄉公有市場攤商拒搬遷告公所 法官勘驗雙方互控

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣義竹鄉公所因第一公有零售市場老舊安全堪慮，與攤商住戶終止租約，攤商住戶組自救會拒搬遷，託律師聲請法院假處分，解除封閉，法官林望民上午勘驗市場，自救會與公所互控。圖／讀者提供
嘉義縣義竹鄉公所因第一公有零售市場老舊安全堪慮，與攤商住戶終止租約，攤商住戶組自救會拒搬遷，託律師聲請法院假處分，解除封閉，法官林望民上午勘驗市場，自救會與公所互控。圖／讀者提供

嘉義縣義竹鄉公所因第一公有零售市場老舊安全堪慮，與攤商住戶6月30日終止租約，攤商住戶組自救會拒搬遷，鄉長黃阿家給3個月搬遷期屆滿，10月5日公所在警力護衛下強制封閉，自救會成員靜坐抗議，委託律師聲請法院假處分，解除封閉，法官林望民上午勘驗市場，過程平和，自救會與公所互控。

林望民由書記官及自救會委任律師陳國瑞等陪同，勘驗市場通道及公所封閉出人口，公所派人到場說明，住戶攤商向法官訴苦，主張合法通行權，不能封閉拆除，要求法官主持公道，法官勘驗給束，將待地政所丈量完成，擇期開庭裁定。

自救會長顏振益說，市場房屋是攤商55年全額出資興建，公所無所有權狀，原始產權屬攤商所有，攤商有出租、轉賣、居住等事實上處分權，公所無權干涉！公所要他們無條件搬遷，置憲法保障人民財產權於不顧。

法官針對原始出資戶提假處分現勘，是因公所強制封閉市場進出口道路，妨害攤商居住營業權益，房屋鑑定可經耐震補強達耐震規定，不符建築法危險建築不得使用、限期拆除規定，公所以鄉政需求要拆除重建，他們贊同，但要協商，公所卻一昧迴避、只會放話鬥爭攤商、令人氣憤！抗爭責任全歸公所。

公所委任律師陳澤嘉說，建築物經兩家專業單位評估有安全疑慮，且攤舖牆柱有嚴重龜裂，攤商無法達成補強共識，公所多次公告建物安全疑慮與限期搬遷，封閉出入口是基於保障人民生命財產安全必要作為，符合比例原則，合法正當。

鄉長黃阿家強調，公有零售市場屬全鄉鄉產，絕非少數人私產，希望鄉民一起做後盾，為維護鄉民眾生命安全，積極推動公共建設發展，促請違法佔用公有市場民眾盡速搬離！

嘉義縣義竹鄉公所因第一公有零售市場老舊安全堪慮，與攤商住戶終止租約，攤商住戶組自救會拒搬遷，託律師聲請法院假處分，解除封閉，法官林望民上午勘驗市場，自救會與公所互控。圖／讀者提供
嘉義縣義竹鄉公所因第一公有零售市場老舊安全堪慮，與攤商住戶終止租約，攤商住戶組自救會拒搬遷，託律師聲請法院假處分，解除封閉，法官林望民上午勘驗市場，自救會與公所互控。圖／讀者提供

自救會 建築 律師

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