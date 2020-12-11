影／這老闆沒機會當國手 拿數千萬全力為桌球紮根

嘉義市嘉北國小桌球教室今天揭幕啟用，市長黃敏惠、教育處長林立生，及全力贊助推動桌球運動的金石建設公司負責人柯建利，台灣青年桌球金牌選手陳建安都出席揭幕式，黃敏惠還與陳建安及小選手對練，直言已打上癮，她也要報名練桌球。

黃敏惠表示，教育是希望工程，老師、教練都是教育希望工程師，體育運動是教育一環，金石建設不僅贊助桌球教室，還聘教練培訓選手，推動嘉義市桌球教育，從去年國、高中到今年國小札根，讓我們看見嘉義桌球運動的發展及未來。

金石建設公司董事長柯建利表示，從小喜歡運動，國中還代表嘉義市參加全國桌球賽，目標當國手出國比賽，後因家人反對只能繼承家業，但也因為如此，讓他有機會、有能力為嘉義市桌球付出。

「桌球運動要向下札根！」柯建利說，嘉義市校園過去沒有專門桌球隊，各校桌球隊比較像社團，選手訓練時間少，資源也不足，因此他投資興建8層樓桌球館，預訂2年後完工，另2年前開始在嘉義高中、南興國中培訓桌球選手，今年則選擇嘉北國小設桌球教室、聘桌球教練導小選手，目標要有40名選手。