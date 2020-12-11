快訊

有圖／拆了！「小豬」羅志祥2.7億豪宅游泳池只剩墩座

地震專家示警百年一震「快輪到台北」 氣象局回應了

影／這老闆沒機會當國手 拿數千萬全力為桌球紮根

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
柯建利（中）向黃敏惠(右二)及議員們說明，過去參與桌球的心路歷程。記者卜敏正／攝影
柯建利（中）向黃敏惠(右二)及議員們說明，過去參與桌球的心路歷程。記者卜敏正／攝影

嘉義市嘉北國小桌球教室今天揭幕啟用，市長黃敏惠、教育處長林立生，及全力贊助推動桌球運動的金石建設公司負責人柯建利，台灣青年桌球金牌選手陳建安都出席揭幕式，黃敏惠還與陳建安及小選手對練，直言已打上癮，她也要報名練桌球。

黃敏惠表示，教育是希望工程，老師、教練都是教育希望工程師，體育運動是教育一環，金石建設不僅贊助桌球教室，還聘教練培訓選手，推動嘉義市桌球教育，從去年國、高中到今年國小札根，讓我們看見嘉義桌球運動的發展及未來。

金石建設公司董事長柯建利表示，從小喜歡運動，國中還代表嘉義市參加全國桌球賽，目標當國手出國比賽，後因家人反對只能繼承家業，但也因為如此，讓他有機會、有能力為嘉義市桌球付出。

「桌球運動要向下札根！」柯建利說，嘉義市校園過去沒有專門桌球隊，各校桌球隊比較像社團，選手訓練時間少，資源也不足，因此他投資興建8層樓桌球館，預訂2年後完工，另2年前開始在嘉義高中、南興國中培訓桌球選手，今年則選擇嘉北國小設桌球教室、聘桌球教練導小選手，目標要有40名選手。

嘉北國小校長趙季薇表示，柯建利全力支持嘉北國小桌球，還聘請3名國手級教練培訓，已經吸引幼兒園張宸桸、小二學生簡瑋辰兩個家庭，專門從外縣市遷居到嘉義市，就讀嘉北國小參加桌球培訓，嘉北現有10名小選手，未來會陸續增加，都將成為嘉義市桌球種子，帶動桌球運動發展。

嘉義市長黃敏惠和小選手對練桌球。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠和小選手對練桌球。記者卜敏正／攝影
金石建設董事長柯建利（中）聘請桌球教練林柏良(左起)、李錫霖、呂柏賢(右) 到嘉北國小培訓小選手，世青金牌陳建安(右二)今天也到場指導。記者卜敏正／攝影
金石建設董事長柯建利（中）聘請桌球教練林柏良(左起)、李錫霖、呂柏賢(右) 到嘉北國小培訓小選手，世青金牌陳建安(右二)今天也到場指導。記者卜敏正／攝影
嘉北國小桌球教室今天落成啟用。記者卜敏正／攝影
嘉北國小桌球教室今天落成啟用。記者卜敏正／攝影

嘉義 黃敏惠 幼兒園

延伸閱讀

嘉市管樂節揭序幕

今晚玉山有機會降雪！入冬最強冷空氣下周到低溫探13度

各國藝術節停辦 黃敏惠：嘉市國際管樂節仍盛大演出

越南籍移工逃逸案 黃敏惠籲中央落實各項入境檢疫

相關新聞

影／這老闆沒機會當國手 拿數千萬全力為桌球紮根

嘉義市嘉北國小桌球教室今天揭幕啟用，市長黃敏惠、教育處長林立生，及全力贊助推動桌球運動的金石建設公司負責人柯建利，台灣青...

雲海季節來了！行走最高海拔觀光吊橋太平雲梯騰雲駕霧

嘉義縣觀光局阿里山國家風景區管理處興建，委託梅山鄉太平社區產業合作社經營的全台最高景觀吊橋「太平雲梯」，10月剛慶祝啟用...

義竹鄉公有市場攤商拒搬遷告公所 法官勘驗雙方互控

嘉義縣義竹鄉公所因第一公有零售市場老舊安全堪慮，與攤商住戶6月30日終止租約，攤商住戶組自救會拒搬遷，鄉長黃阿家給3個月...

台南藏金閣平價家具買2送1 年度大回饋！

台南市環保局藏金閣已裝飾著耶誕及新年的氣氛，明天的拍賣會推出300多件家具及原木創作品，還有10輛很搶手的單車。明星商品...

台南柳營農會100年周年慶 牛奶節明天登場試吃好康多

台南市柳營區農會成立100周年慶暨新建大樓落成，以及牛奶節產業活動將於12日登場，活動包含柳丁汁無限暢飲、青農農特產品展...

影／葉銘輝捐南市18萬片口罩收納夾 共同守護師生健康

國際間新型冠病毒疫情持續升溫，台南市省躬社聖化堂佛祖救急基金會長葉銘輝協助市府提供學生健康的學習環境，今天捐贈18萬片口...

台南市府辦「年終聯合成果發表會」 標榜多項六都第一

台南市政府今天舉行「魅力城市－109年年終聯合成果發表會」，文化、觀旅、民政、原民等局處發表成果，標榜疫情期間遊客數倍增...

阿里山山葵復育3年 葵農盼規畫觀光農場

高海拔的嘉義縣阿里山特有作物「山葵」，林務局3年前為造林國土保安，禁止國有林地栽種並剷除；葵農江金品引進日本品種在石棹地...

永康警分局很缺人！大量「借調」被質疑治安維護失衡

台南市永康分局偵查隊、交通隊因人手嚴重不足，向各派出所大量「借調」人力，現有偵查隊51人，就有16人向派出所借調，占全台南市...

荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯在台南 明晚搭配光雕投影開唱

荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯受邀到台南參與跨年耶誕活動演出，他到訪四草綠色隧道及孔廟等在地知名景點，直說很喜歡台南景色與小吃。...

台南關子嶺推溫泉跨年三部曲 送夕陽、吃辦桌、迎跨年

元旦3天連續假日，台南市溫泉協會看準跨年商機，推出溫泉跨年三部曲，邀請大家31日到關子嶺送夕陽、吃辦桌、迎跨年，搶攻跨年...

虎尾科大動感火舞熱身 12/18重量級藝人耶誕搖滾開唱

為增進虎尾科大周邊社區、居民情感，帶動旅外青年回流，虎尾科技大學和雲林縣政府舉辦「109年好Young雲林音樂晚會」，1...

熱門新聞

曾是台南第一家私立高職 學甲天仁工商停招5年可望轉型

女高中生塗鴉不雅英文「解放乳頭」 花蓮縣府調監視器

社宅心裏有鬼？柯文哲嗆小英：蓋12萬戶財務計畫拿來看

台灣小姐非彰化人卻拍出彰化味 獲縣府微電影金獎

不只陽宅租金漲 北市祖先牌位大漲8成議員批市府搶錢

不捨！「小兒麻痺之父」羅文思神父病逝 享年84歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。