台南藏金閣平價家具買2送1 年度大回饋！

台南市環保局藏金閣已裝飾著耶誕及新年的氣氛，明天的拍賣會推出300多件家具及原木創作品，還有10輛很搶手的單車。明星商品除了有60年代牛樟實木桌椅組、復古典雅檜木菜櫥，以及捷安特GIANTOSB21入門鋁合金雙避震車。明天12日及14到18日推出溫馨聖誕節平價家具買2送1特惠活動，有興趣者別錯過。

60年代牛樟實木泡茶桌椅組，桌子以整塊杉木雕製而成，桌腳及椅子均為牛樟木頭，復古又大氣值得收藏。60年代典雅檜木菜櫥，上下層大空間收納相當實用。另捷安特GIANT OSB21是該品牌的入門鋁合金雙避震車，搭配島野21段變速系統，原漆狀況極佳，難得一見，是休閒運動與通勤最佳良伴。另推出平價傢俱區買2送1 (不需同價位，以高價計價，3樣傢俱中最低價的免費)。

環保局長謝世傑表示，有意參與拍賣的民眾，可先上臺南市政府環保局藏金閣網站瀏覽拍賣品、修繕後的二手腳踏車及平價家具區，拍賣日的現場不僅有拍賣活動，還有戶外市集、資收兌換，歡迎民眾闔家來尋寶。

戶外市集擺攤，有環保局的尚介肥、美學作品販售、咖啡渣發放 (限量供應)；農特產品販售: 心安甜開心農場的新鮮農產品；公益團體-南臺南家扶中心販售文具與生活用品；藝術攤販：愛寶倪皮革創意工坊皮革商品、拉坏空間販售各式手拉坏商品等。

拍賣活動同時搭配「得標滿額大回饋」（每個人憑收據限兌換1次），拍賣得標金額滿1千元，送洗衣粉1盒；滿3千元以上贈洗手乳及回收美學手提包；滿1萬0元以上贈送洗髮精沐浴組及回收美學托特包。