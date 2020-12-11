快訊

有圖／拆了！「小豬」羅志祥2.7億豪宅游泳池只剩墩座

地震專家示警百年一震「快輪到台北」 氣象局回應了

揮別疫情陰霾 台南古蹟景點營收創新高

中央社 / 台南11日電

台南以文化立都，即使遭受武漢肺炎衝擊，觀光旅遊成績依舊亮眼；台南市政府統計，台南古蹟景點今年營收預估突破新台幣1億8000萬元，創下新高。

台南市政府文化局長葉澤山今天指出，台南從文化建設串聯地區發展，斥資逾3億元加速整建新化演藝廳、歸仁文化中心、永康社教館等地方場館，台南市立圖書館新總館也將於明年1月開幕。

另外，台南市更透過「龍崎光節－空山祭」、「月之美術館」等藝術計畫，帶動地方創生，且推出創意紀念商品助攻。

葉澤山表示，今年台南「無形文化」為全國之最，5人獲選文化部「人間國寶」；影視補助帶動城市行銷，影片奪下1座金馬獎和7座金鐘獎，府城含「金」量飆升。

台南觀光市場也揮別上半年武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的陰霾，下半年遊客倍數成長，台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧說，台南下半年觀光遊客人次成長1倍，旅宿業者和去年同期相較新增91家。

她表示，台南「將軍吼」和「將軍火」音樂節吸引逾12萬人次參加，「城市音樂節＆森山市集」帶進10萬人次及2億元產值；全球唯三城市舉辦的「Pokémon GOCity Spotlight」台南一日快閃，也讓台南湧進逾10萬名玩家。

台南市長黃偉哲今天也在年終聯合成果記者會表示，台南是文化古都及觀光城市，不只有文化底蘊和氣息，觀光表現更是有目共睹，旅客住房率、景點到客率等都有相當好的成績。

黃偉哲說，台南觀旅和文化不走捷徑，不抄小路，逐步建構文化觀光；台南不會因國旅爆表就降低品質或任意抬價，也不會因許多文化建設受到一些阻撓就縮手，市府將持續守護台南，迎接4年後的建城400年。

黃偉哲 武漢 肺炎

延伸閱讀

影／葉銘輝捐南市18萬片口罩收納夾 共同守護師生健康

台南市府辦「年終聯合成果發表會」 標榜多項六都第一

台南綠色科技大投資論壇 黃偉哲：把綠能產業帶向國際

英國樂壇「超級瑪莉」Mary-Jess來台 18日開唱

相關新聞

影／這老闆沒機會當國手 拿數千萬全力為桌球紮根

嘉義市嘉北國小桌球教室今天揭幕啟用，市長黃敏惠、教育處長林立生，及全力贊助推動桌球運動的金石建設公司負責人柯建利，台灣青...

雲海季節來了！行走最高海拔觀光吊橋太平雲梯騰雲駕霧

嘉義縣觀光局阿里山國家風景區管理處興建，委託梅山鄉太平社區產業合作社經營的全台最高景觀吊橋「太平雲梯」，10月剛慶祝啟用...

義竹鄉公有市場攤商拒搬遷告公所 法官勘驗雙方互控

嘉義縣義竹鄉公所因第一公有零售市場老舊安全堪慮，與攤商住戶6月30日終止租約，攤商住戶組自救會拒搬遷，鄉長黃阿家給3個月...

台南藏金閣平價家具買2送1 年度大回饋！

台南市環保局藏金閣已裝飾著耶誕及新年的氣氛，明天的拍賣會推出300多件家具及原木創作品，還有10輛很搶手的單車。明星商品...

台南柳營農會100年周年慶 牛奶節明天登場試吃好康多

台南市柳營區農會成立100周年慶暨新建大樓落成，以及牛奶節產業活動將於12日登場，活動包含柳丁汁無限暢飲、青農農特產品展...

影／葉銘輝捐南市18萬片口罩收納夾 共同守護師生健康

國際間新型冠病毒疫情持續升溫，台南市省躬社聖化堂佛祖救急基金會長葉銘輝協助市府提供學生健康的學習環境，今天捐贈18萬片口...

台南市府辦「年終聯合成果發表會」 標榜多項六都第一

台南市政府今天舉行「魅力城市－109年年終聯合成果發表會」，文化、觀旅、民政、原民等局處發表成果，標榜疫情期間遊客數倍增...

阿里山山葵復育3年 葵農盼規畫觀光農場

高海拔的嘉義縣阿里山特有作物「山葵」，林務局3年前為造林國土保安，禁止國有林地栽種並剷除；葵農江金品引進日本品種在石棹地...

永康警分局很缺人！大量「借調」被質疑治安維護失衡

台南市永康分局偵查隊、交通隊因人手嚴重不足，向各派出所大量「借調」人力，現有偵查隊51人，就有16人向派出所借調，占全台南市...

荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯在台南 明晚搭配光雕投影開唱

荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯受邀到台南參與跨年耶誕活動演出，他到訪四草綠色隧道及孔廟等在地知名景點，直說很喜歡台南景色與小吃。...

台南關子嶺推溫泉跨年三部曲 送夕陽、吃辦桌、迎跨年

元旦3天連續假日，台南市溫泉協會看準跨年商機，推出溫泉跨年三部曲，邀請大家31日到關子嶺送夕陽、吃辦桌、迎跨年，搶攻跨年...

虎尾科大動感火舞熱身 12/18重量級藝人耶誕搖滾開唱

為增進虎尾科大周邊社區、居民情感，帶動旅外青年回流，虎尾科技大學和雲林縣政府舉辦「109年好Young雲林音樂晚會」，1...

熱門新聞

曾是台南第一家私立高職 學甲天仁工商停招5年可望轉型

女高中生塗鴉不雅英文「解放乳頭」 花蓮縣府調監視器

社宅心裏有鬼？柯文哲嗆小英：蓋12萬戶財務計畫拿來看

台灣小姐非彰化人卻拍出彰化味 獲縣府微電影金獎

不只陽宅租金漲 北市祖先牌位大漲8成議員批市府搶錢

不捨！「小兒麻痺之父」羅文思神父病逝 享年84歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。