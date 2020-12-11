揮別疫情陰霾 台南古蹟景點營收創新高

台南以文化立都，即使遭受武漢肺炎衝擊，觀光旅遊成績依舊亮眼；台南市政府統計，台南古蹟景點今年營收預估突破新台幣1億8000萬元，創下新高。

台南市政府文化局長葉澤山今天指出，台南從文化建設串聯地區發展，斥資逾3億元加速整建新化演藝廳、歸仁文化中心、永康社教館等地方場館，台南市立圖書館新總館也將於明年1月開幕。

另外，台南市更透過「龍崎光節－空山祭」、「月之美術館」等藝術計畫，帶動地方創生，且推出創意紀念商品助攻。

葉澤山表示，今年台南「無形文化」為全國之最，5人獲選文化部「人間國寶」；影視補助帶動城市行銷，影片奪下1座金馬獎和7座金鐘獎，府城含「金」量飆升。

台南觀光市場也揮別上半年武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的陰霾，下半年遊客倍數成長，台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧說，台南下半年觀光遊客人次成長1倍，旅宿業者和去年同期相較新增91家。

她表示，台南「將軍吼」和「將軍火」音樂節吸引逾12萬人次參加，「城市音樂節＆森山市集」帶進10萬人次及2億元產值；全球唯三城市舉辦的「Pokémon GOCity Spotlight」台南一日快閃，也讓台南湧進逾10萬名玩家。

台南市長黃偉哲今天也在年終聯合成果記者會表示，台南是文化古都及觀光城市，不只有文化底蘊和氣息，觀光表現更是有目共睹，旅客住房率、景點到客率等都有相當好的成績。

黃偉哲說，台南觀旅和文化不走捷徑，不抄小路，逐步建構文化觀光；台南不會因國旅爆表就降低品質或任意抬價，也不會因許多文化建設受到一些阻撓就縮手，市府將持續守護台南，迎接4年後的建城400年。