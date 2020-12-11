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台南柳營農會100年周年慶 牛奶節明天登場試吃好康多
台南市柳營區農會成立100周年慶暨新建大樓落成，以及牛奶節產業活動將於12日登場，活動包含柳丁汁無限暢飲、青農農特產品展售、牛奶免費試飲，還邀請琉球區漁會推出限量鮮魚品嘗。
農業局長謝耀清指出，柳營地區是重要的酪農發源地，因牛奶的保鮮期短暫，近年來柳營區農會運用牛奶開發各項產品，以延長牛奶的保鮮期，例如田媽媽的包子饅頭及各項牛奶棒等零食產品，為柳營酪農業開啟了新局面。
柳營區農會總幹事陳右欣表示，這次牛奶節適逢柳營區農會成立100週年及新建大樓落成，活動更加有意義，內容也更多元且豐富。100年來農民跟隨農會，農會也伴隨著農民共同打拚，期許柳營區農會未來能努力邁向更多的100年。
農業局指出，牛奶節活動結合農、漁、畜各項目，除了牛奶及柳丁汁試飲、鮮魚品嘗、青農優質農產品展售、街頭藝人等各種表演外，還有3D互動遊戲競賽，歡迎全國各地民眾12日來柳營體驗幸福的牛奶假期，同時品嘗柳營在地農特產與美食的好滋味。
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