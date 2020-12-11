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影／葉銘輝捐南市18萬片口罩收納夾 共同守護師生健康

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市省躬社聖化堂佛祖救急基金會長葉銘輝（右六）今天捐贈18萬片口罩收納夾給學校。記者鄭惠仁／攝影
台南市省躬社聖化堂佛祖救急基金會長葉銘輝（右六）今天捐贈18萬片口罩收納夾給學校。記者鄭惠仁／攝影

國際間新型冠病毒疫情持續升溫，台南市省躬社聖化堂佛祖救急基金會長葉銘輝協助市府提供學生健康的學習環境，今天捐贈18萬片口罩收納夾給學校。市長黃偉哲表示，收納夾可避免2次汙染，保護自己也保護別人。

身兼南市家長協會副監事長的葉銘輝說，所捐贈的口罩收納夾是將口罩外層跟內層分隔，減少口罩接觸細菌的機會，可延長口罩使用壽命，期許全民共同珍惜且善用口罩的使用價值，為學校、為社會防疫工作盡份心力。

黃偉哲表示，為防範秋冬新冠病毒疫情回燒，目前最重要是要有配戴口罩、勤洗手及保持社交距離等防疫觀念，而「口罩收納夾」可以避免口罩沾染細菌，延長口罩的使用壽命，全民撙節使用發揮每片口罩價值，良好的衛生習慣可以幫助節省防疫物資。

他說，疫情還沒到終端，在打完疫苗之前，都還必須要戒慎恐懼。好不容易台灣在1年來做好了疫情防範，但千萬不能在最後10分鐘或最後一里路出現狀況。他表示，葉銘輝所贈送的口罩夾除可重複使用，還可抗菌，相信一定能保護口罩清潔。

教育局長鄭新輝提醒，國內疫情雖穩定，但國際疫情依舊嚴峻，千萬不能掉以輕心，仍須做好個人防疫措施，保持社交距離，外出時適時佩戴口罩，也請民眾與大小朋友落實手部衛生、咳嗽禮節及做好居家環境清潔等防治工作。

口罩 疫情 社交距離

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