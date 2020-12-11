台南市府辦「年終聯合成果發表會」 標榜多項六都第一

台南市政府今天舉行「魅力城市－109年年終聯合成果發表會」，文化、觀旅、民政、原民等局處發表成果，標榜疫情期間遊客數倍增，旅宿業新增家數衝六都第一。

市長黃偉哲表示，台南疫情3、4月衝擊嚴重，餐廳住宿苦不堪言，率先改善觀光設施，五月後國旅大爆發後台南表現旅宿旅次都創新高。但疫情仍然持續，年底許多活動希望大家守住。

他說，台南是文化古都，具有文化底蘊、台南也是個觀光城市、今年度的一個觀光的表現，事實上，大家有目共睹，不管是旅客住房率或是經典到客運，事實上，也都有相當好的成績。

「不走捷徑、不抄小路」，黃偉哲說，台南要一步一步整合文化、觀光建構好，「我們不會因為國旅爆表，就降低品質或是任意抬價，我們許多文化建設也不會受到疫情阻撓縮手。

文化局長葉澤山指出，台南雖受疫情影響，但遊客造訪台南水道博物館80萬人、左鎮化石園區75萬人。影視娛樂產業也成效卓著，上半年古蹟區受影響，但營運績效去年1.5億元，今年力推預計突破1.8億。

觀旅局長郭貞慧表示，台南從防疫五月天開始，旅宿表現是六都第一，將軍漁港活動也創下空前人數，台南觀旅成長領先六都。

市府文化局、觀旅局、原民會、客委會及民政局等局處首長今天簡報整年成果。葉澤山表示，黃偉哲上任後從文化建設串聯地區發展，斥資逾3億元加速整建新化演藝廳、歸仁文化中心、永康社教館等地方場館，新總圖則將在1月2日開幕；新推出6款創意紀念商品助攻，讓古蹟景點營收突破1億8千萬元。並透過「龍崎光節－空山祭」、「月之美術館」等藝術計畫，帶動地方創生。

他說，台南「無形文化」今年5人獲選文化部「人間國寶」；影視補助帶動城市行銷，影片奪下1座金馬獎和7座金鐘獎，府城含「金」量飆升。

「台南觀光重質也重量，玩不膩！」郭貞慧說，運用文化資源帶動觀光市場成長，揮別上半年疫情影響，下半年觀光遊客人次增加2倍達201%，旅宿業者與去年同期相比也新增數量91家，雙雙創下六都第一。

原民會及客委會主委尤天鳴表示，今年全力再現台南市原住民及西拉雅風華，搭配剛成立的客委會推廣客家文化，讓族群共榮增添多元化魅力。