曾文烏山頭兩水庫蓄水總量 47年來排名倒數第7

台南9日降雨，雨勢雖小，卻也挹注曾文水庫70萬公噸蓄水。水利署南區水資源局今天表示，目前曾文水庫和烏山頭水庫總蓄水量，是曾文水庫營運47年來同期排名倒數第7位。

曾文水庫是全台最大水庫，連通烏山頭水庫，這兩座水庫主要供應嘉南灌區灌溉用水，因今年水情不佳，嘉南灌區今年秋冬雜作及明年一期稻作停灌，明年春季雜作是否停灌，尚未敲定。

南水局副局長鄒漢貴今天告訴中央社記者，以當前台南主要水庫蓄水量，足以供應台南公共用水直到明年6月，若明年嘉南灌區春季雜作灌溉用水3500萬公噸可以節省下來，更能確保台南用水。

他表示，台南今年11月18日水情燈號轉為黃燈，實施晚上10時到隔天清晨6時的夜間減壓供水，在汛期尚未結束前作出如此處置，是台南有史以來頭一遭，往年多是枯水期結束前的3月至4月才會出現這種狀況，顯示今年水情真的不好。

南水局最新水情資料顯示，曾文水庫有效蓄水量1億1355萬公噸，蓄水率22.33%；烏山頭水庫有效蓄水量5108萬公噸，蓄水率64.86%。這兩座攸關嘉南灌區命脈的水庫，總蓄水量是曾文水庫營運47年來同期排名倒數第7位。

而供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水量7659萬公噸，蓄水率84.35%。