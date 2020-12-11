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阿里山山葵復育3年 葵農盼規畫觀光農場
高海拔的嘉義縣阿里山特有作物「山葵」，林務局3年前為造林國土保安，禁止國有林地栽種並剷除；葵農江金品引進日本品種在石棹地區，以網室栽培，申請水保局復育計畫3年有成，縣長翁章梁昨天參觀，江金品建議協助輔導，規畫比照日本大王山葵農場，帶動觀光產業發展。
「山葵」是吃生魚片調味料理，俗稱「哇莎米」，日治時期以來，是阿里山上葵農賴以為生的高經濟作物，後來在森林下種植的土地被政府編為國有林班地，林務局100年起以水土保持、生態保育或違規超限利用等理由，階段性收回160頃葵田，3年前全面剷除，正宗阿里山山葵成為絕響。
葵農江金品到大陸雲南種山葵，經營食品加工，3年前與青農合作申請水保局復育阿里山山葵計畫，在海拔1200公尺阿里山鄉公所旁石棹地區農牧地2、300坪，用網室栽種山葵，從山葵產地日本引進12種品種試種，經3年馴化育成3種品種。
江金品說，山葵包括根莖葉整棵都是「寶」，種植期要2年，栽培管理不易，技術門檻高，台灣只有阿里山適合栽種，目前產量不多，正宗阿里山山葵每公斤要價2800元，他生產的山葵加工製成山葵鹽，在農會販售，他和妻子11月參加博茶會擺攤展售山葵鹽。
他指出，山葵是日本人生活飲食必備調味品，日本大王山葵農場成為知名觀光景點，希望阿里山也能比照成立山葵觀光農場，帶動觀光產業；翁章梁由江金品陪同觀看山葵，好奇生長期多久？是否像蘿蔔般生長？
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