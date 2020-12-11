快訊

有圖／拆了！「小豬」羅志祥2.7億豪宅游泳池只剩墩座

地震專家示警百年一震「快輪到台北」 氣象局回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里山山葵復育3年 葵農盼規畫觀光農場

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
阿里山葵農江金品（左）引進日本品種在石棹地區，以網室栽培，申請水保局復育計畫3年有成，縣長翁章梁（右）參觀。圖／江金品提供
阿里山葵農江金品（左）引進日本品種在石棹地區，以網室栽培，申請水保局復育計畫3年有成，縣長翁章梁（右）參觀。圖／江金品提供

高海拔的嘉義縣阿里山特有作物「山葵」，林務局3年前為造林國土保安，禁止國有林地栽種並剷除；葵農江金品引進日本品種在石棹地區，以網室栽培，申請水保局復育計畫3年有成，縣長翁章梁昨天參觀，江金品建議協助輔導，規畫比照日本大王山葵農場，帶動觀光產業發展。

「山葵」是吃生魚片調味料理，俗稱「哇莎米」，日治時期以來，是阿里山上葵農賴以為生的高經濟作物，後來在森林下種植的土地被政府編為國有林班地，林務局100年起以水土保持、生態保育或違規超限利用等理由，階段性收回160頃葵田，3年前全面剷除，正宗阿里山山葵成為絕響。

葵農江金品到大陸雲南種山葵，經營食品加工，3年前與青農合作申請水保局復育阿里山山葵計畫，在海拔1200公尺阿里山鄉公所旁石棹地區農牧地2、300坪，用網室栽種山葵，從山葵產地日本引進12種品種試種，經3年馴化育成3種品種。

江金品說，山葵包括根莖葉整棵都是「寶」，種植期要2年，栽培管理不易，技術門檻高，台灣只有阿里山適合栽種，目前產量不多，正宗阿里山山葵每公斤要價2800元，他生產的山葵加工製成山葵鹽，在農會販售，他和妻子11月參加博茶會擺攤展售山葵鹽。

他指出，山葵是日本人生活飲食必備調味品，日本大王山葵農場成為知名觀光景點，希望阿里山也能比照成立山葵觀光農場，帶動觀光產業；翁章梁由江金品陪同觀看山葵，好奇生長期多久？是否像蘿蔔般生長？

葵農江金品引進日本品種在海拔1200公尺阿里山石棹地區，以網室栽培，申請水保局復育計畫3年有成。圖／江金品提供
葵農江金品引進日本品種在海拔1200公尺阿里山石棹地區，以網室栽培，申請水保局復育計畫3年有成。圖／江金品提供
葵農江金品生產的山葵加工製成山葵鹽，在農會販售，他和妻子上月參加博茶會擺攤展售山葵鹽。記者魯永明／攝影
葵農江金品生產的山葵加工製成山葵鹽，在農會販售，他和妻子上月參加博茶會擺攤展售山葵鹽。記者魯永明／攝影
阿里山葵農江金品（左）引進日本品種在石棹地區，以網室栽培，申請水保局復育計畫3年有成，縣長翁章梁（右）參觀。圖／江金品提供
阿里山葵農江金品（左）引進日本品種在石棹地區，以網室栽培，申請水保局復育計畫3年有成，縣長翁章梁（右）參觀。圖／江金品提供

阿里山 日本 翁章梁

延伸閱讀

嘉縣新公車處長代理處長楊志雄扶正 明天就職加強服務

影／阿里山特富野文健站落成 軟硬體兼具讓長者同歡

嘉縣南新國小水牛城堡啟用 學生喊好玩

嘉縣首座南新小學水牛城堡特色遊戲場啟用 學生好好玩

相關新聞

影／這老闆沒機會當國手 拿數千萬全力為桌球紮根

嘉義市嘉北國小桌球教室今天揭幕啟用，市長黃敏惠、教育處長林立生，及全力贊助推動桌球運動的金石建設公司負責人柯建利，台灣青...

雲海季節來了！行走最高海拔觀光吊橋太平雲梯騰雲駕霧

嘉義縣觀光局阿里山國家風景區管理處興建，委託梅山鄉太平社區產業合作社經營的全台最高景觀吊橋「太平雲梯」，10月剛慶祝啟用...

義竹鄉公有市場攤商拒搬遷告公所 法官勘驗雙方互控

嘉義縣義竹鄉公所因第一公有零售市場老舊安全堪慮，與攤商住戶6月30日終止租約，攤商住戶組自救會拒搬遷，鄉長黃阿家給3個月...

台南藏金閣平價家具買2送1 年度大回饋！

台南市環保局藏金閣已裝飾著耶誕及新年的氣氛，明天的拍賣會推出300多件家具及原木創作品，還有10輛很搶手的單車。明星商品...

台南柳營農會100年周年慶 牛奶節明天登場試吃好康多

台南市柳營區農會成立100周年慶暨新建大樓落成，以及牛奶節產業活動將於12日登場，活動包含柳丁汁無限暢飲、青農農特產品展...

影／葉銘輝捐南市18萬片口罩收納夾 共同守護師生健康

國際間新型冠病毒疫情持續升溫，台南市省躬社聖化堂佛祖救急基金會長葉銘輝協助市府提供學生健康的學習環境，今天捐贈18萬片口...

台南市府辦「年終聯合成果發表會」 標榜多項六都第一

台南市政府今天舉行「魅力城市－109年年終聯合成果發表會」，文化、觀旅、民政、原民等局處發表成果，標榜疫情期間遊客數倍增...

阿里山山葵復育3年 葵農盼規畫觀光農場

高海拔的嘉義縣阿里山特有作物「山葵」，林務局3年前為造林國土保安，禁止國有林地栽種並剷除；葵農江金品引進日本品種在石棹地...

永康警分局很缺人！大量「借調」被質疑治安維護失衡

台南市永康分局偵查隊、交通隊因人手嚴重不足，向各派出所大量「借調」人力，現有偵查隊51人，就有16人向派出所借調，占全台南市...

荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯在台南 明晚搭配光雕投影開唱

荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯受邀到台南參與跨年耶誕活動演出，他到訪四草綠色隧道及孔廟等在地知名景點，直說很喜歡台南景色與小吃。...

台南關子嶺推溫泉跨年三部曲 送夕陽、吃辦桌、迎跨年

元旦3天連續假日，台南市溫泉協會看準跨年商機，推出溫泉跨年三部曲，邀請大家31日到關子嶺送夕陽、吃辦桌、迎跨年，搶攻跨年...

虎尾科大動感火舞熱身 12/18重量級藝人耶誕搖滾開唱

為增進虎尾科大周邊社區、居民情感，帶動旅外青年回流，虎尾科技大學和雲林縣政府舉辦「109年好Young雲林音樂晚會」，1...

熱門新聞

曾是台南第一家私立高職 學甲天仁工商停招5年可望轉型

女高中生塗鴉不雅英文「解放乳頭」 花蓮縣府調監視器

社宅心裏有鬼？柯文哲嗆小英：蓋12萬戶財務計畫拿來看

台灣小姐非彰化人卻拍出彰化味 獲縣府微電影金獎

不只陽宅租金漲 北市祖先牌位大漲8成議員批市府搶錢

不捨！「小兒麻痺之父」羅文思神父病逝 享年84歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。