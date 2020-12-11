台南關子嶺推溫泉跨年三部曲 送夕陽、吃辦桌、迎跨年

元旦3天連續假日，台南市溫泉協會看準跨年商機，推出溫泉跨年三部曲，邀請大家31日到關子嶺送夕陽、吃辦桌、迎跨年，搶攻跨年觀光財。

台南市溫泉協會理事長傅國亮表示，協會受台南市觀光旅遊局輔導獲得交通部「2020-2021台灣好湯」活動補助，希望以關子嶺火山碧雲寺美麗的夕陽落日，和山林質感音樂會告別2020，報名辦桌活動的民眾還可免費搭乘接駁專車。

傅國亮說，專車為31日下午1時、2時半從嘉義高鐵站出發，以及下午1時半、3時從新營火車站出發，先是抵達火山碧雲寺，欣賞山林音樂會、享用七彩祈福湯圓，現場設有胖卡市集、關子嶺泥漿溫泉保養品體驗專區，眺望嘉南平原的落日美景。

接著，民眾回到飯店品嘗由台南大廚金龍師與關子嶺五福園大廚賴學鋒量身打造的限定版關子嶺溫泉美食料理辦桌饗宴，分為豪華美饌闔家宴每桌6800元、限量5桌的頂級山海沁心宴13888元及限量1桌的帝皇豪奢饗樂宴38888元，並有總獎金20萬的摸彩獎項。

台南市長黃偉哲表示，過去前市長賴清德時期有跨年三部曲，送夕陽、跨年晚會、看日出，新的跨年三部曲是由溫泉協會所舉辦的溫泉跨年三部曲，今年碰到疫情，大家覺得有點鬱卒，年度關鍵字有人提出「疫」、「悶」，顯示大家心理不是太好過，希望跨年到2021時來運轉，扭轉乾坤。

觀旅局長郭貞慧說，台南市政府也推出各式活動，包括新營區長勝營區首次舉辦2020親新好時節、台南耶誕燈節及跨年系列活動、月之美術館、龍崎光節等。