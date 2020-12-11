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雲海季節來了！行走最高海拔觀光吊橋太平雲梯騰雲駕霧

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
觀光局阿里山國家風景區管理處委託梅山鄉太平社區產業合作社經營的全台最高景觀吊橋「太平雲梯」，入冬雲海季節，雲海雲瀑壯闊驚人，看著雲霧包圍整座吊橋，有踏入仙境的感覺。記者魯永明／翻攝
觀光局阿里山國家風景區管理處委託梅山鄉太平社區產業合作社經營的全台最高景觀吊橋「太平雲梯」，入冬雲海季節，雲海雲瀑壯闊驚人，看著雲霧包圍整座吊橋，有踏入仙境的感覺。記者魯永明／翻攝

嘉義縣觀光局阿里山國家風景區管理處興建，委託梅山鄉太平社區產業合作社經營的全台最高景觀吊橋太平雲梯」，10月剛慶祝啟用3周年，歲末入冬雲海季節，雲海雲瀑壯闊驚人，看著雲霧包圍整座吊橋，有踏入仙境的感覺。

這幾天冷氣團入境，氣溫遽降，海拔千公尺的太平社區出現雲海時間很長，昨天雲海出現一整天，讓遊客驚呼讚嘆，行走雲梯有如騰雲駕霧，太平村長嚴清雅說，冬天是觀賞雲海最佳季節，只要有冷氣團，就會出現雲海。

像昨天雲海一整天少見，雲海最常出現在日出前後以及黃昏，嚴清雅說，太平雲梯及太平老街的自然及人工觀光景點，吸引各地遊客，不受疫情影響，到本月底購票登梯遊客可達到50萬人，加計未登梯賞玩老街等景點遊客，全部可望達到150萬人。

阿管處說，太平雲梯是全台海拔最高的觀景吊橋，長度有281公尺、海拔約千公尺，吊橋橫跨太平山與龜山間，登吊橋能將嘉義盡收眼底，天氣晴朗甚至能遠眺台灣海峽，冬天雲海雲瀑壯闊驚人，看著雲霧包圍著整座吊橋，名符其實「雲梯」，如入仙境；夕陽下山，晚霞餘暉照映雲上，將雲海染成美麗橘紅色，是拍照熱點。

影像工作者呂炎坤說，太平是冬春季觀賞雲海最佳去處，雲梯末端的龜山、三元宮後山、太平往獨立山處及前往瑞里路上，是觀賞拍攝雲海的最佳景觀及拍照點。

觀光局阿里山國家風景區管理處委託梅山鄉太平社區產業合作社經營的全台最高景觀吊橋「太平雲梯」，入冬雲海季節，雲海雲瀑壯闊驚人，看著雲霧包圍整座吊橋，有踏入仙境的感覺。記者魯永明／翻攝
觀光局阿里山國家風景區管理處委託梅山鄉太平社區產業合作社經營的全台最高景觀吊橋「太平雲梯」，入冬雲海季節，雲海雲瀑壯闊驚人，看著雲霧包圍整座吊橋，有踏入仙境的感覺。記者魯永明／翻攝
觀光局阿里山國家風景區管理處委託梅山鄉太平社區產業合作社經營的全台最高景觀吊橋「太平雲梯」，入冬雲海季節，雲海雲瀑壯闊驚人，看著雲霧包圍整座吊橋，有踏入仙境的感覺。記者魯永明／翻攝
觀光局阿里山國家風景區管理處委託梅山鄉太平社區產業合作社經營的全台最高景觀吊橋「太平雲梯」，入冬雲海季節，雲海雲瀑壯闊驚人，看著雲霧包圍整座吊橋，有踏入仙境的感覺。記者魯永明／翻攝

吊橋 冷氣團 太平雲梯

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