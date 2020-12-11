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虎尾科大動感火舞熱身 12/18重量級藝人耶誕搖滾開唱

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣長和虎大校長熱情邀請大家於12月18日前往虎尾高鐵特定區登場參加「109年好Young雲林音樂會。圖／虎科大提供
雲林縣長和虎大校長熱情邀請大家於12月18日前往虎尾高鐵特定區登場參加「109年好Young雲林音樂會。圖／虎科大提供

為增進虎尾科大周邊社區、居民情感，帶動旅外青年回流，虎尾科技大學和雲林縣政府舉辦「109年好Young雲林音樂晚會」，12月18日將在虎尾高鐵特定區盛大登場。

今天宣傳記者會由虎尾科大炎藝火舞社帶來精彩演出，為耶誕搖滾音樂會熱身，台電公司贊助，邀請多位重量級藝人，包括混血男神畢書盡、美聲天后梁文音、魏如昀、陳忻玥及麋先生、原子邦妮等樂團輪番開唱。現場更有精美禮品及豐富好禮摸彩，讓縣民提前感受聖誕佳節歡樂氛圍。

虎科大校長覺文郁表示，好Young雲林音樂晚會從12月18日下午5點開始，邀請雲林在地優秀藝文團隊進行暖場表演，並由該校熱舞社、國際生舞蹈開場演出，展現青春活力，邀請縣內年輕學子及旅外青年回流一齊同樂。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞今天連袂參加宣傳記者會，張麗善表示，她本身也是虎科校友，期待借由這場精彩的耶誕搖滾之夜，拉近社區距離，增加學生和地方情感，尤其讓更多年輕人回流雲林，感受雲林年輕熱力，歡迎大家提早來虎尾共度歡邊耶誕。

活動當天免費入場，為配合秋冬防疫專案，將採實聯制並進行人數總量管制，當天下午16點30分開放進場，參與民眾須全程配戴口罩，並配合主辦單位執行相關防疫措施。更多活動資訊詳情，請上「109年好Young雲林音樂晚會」粉絲專頁查詢。

虎尾科大今天舉行109年「好young雲林音樂晚會」宣傳記者會，虎尾科大炎藝火舞社熱身。圖／虎尾科大提供
虎尾科大今天舉行109年「好young雲林音樂晚會」宣傳記者會，虎尾科大炎藝火舞社熱身。圖／虎尾科大提供
虎尾科大今天舉行109年「好young雲林音樂晚會」宣傳記者會，虎尾科大炎藝火舞社熱身。圖／虎尾科大提供
虎尾科大今天舉行109年「好young雲林音樂晚會」宣傳記者會，虎尾科大炎藝火舞社熱身。圖／虎尾科大提供
雲林縣長張麗善熱情邀請大家於12月18日前往虎尾高鐵特定區登場參加「109年好Young雲林音樂會。圖／虎科大提供
雲林縣長張麗善熱情邀請大家於12月18日前往虎尾高鐵特定區登場參加「109年好Young雲林音樂會。圖／虎科大提供
虎大校長覺文郁熱情邀請大家於12月18日前往虎尾高鐵特定區登場參加「109年好Young雲林音樂會。圖／虎科大提供
虎大校長覺文郁熱情邀請大家於12月18日前往虎尾高鐵特定區登場參加「109年好Young雲林音樂會。圖／虎科大提供

青年 記者會

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