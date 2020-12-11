阿里山日出音樂會元旦登場 詹雅雯、安歆澐開唱迎曙光

「祝山觀日平台，十年一遇！太陽之都chiayi磅礡再現！」今年由嘉義縣政府舉辦的第19屆阿里日出印象音樂會，2021年1月1日清晨5點30分登場！

縣府邀金曲歌后詹雅雯、鄒族天籟安歆澐，跨域國際指揮家江靖波帶領樂興之時管弦樂團50人團隊跨界演出，邀民視主播劉方慈主持，除線上直播外，民視無線台LIVE轉播，陪全台民眾迎接新年阿里山第一道曙光。

祝山觀日平台（停機坪）歷88風災後，為求遊客安全封閉區域監測長達10年，縣府、觀光局阿管處及林務局嘉義林區管理處從108年起經2年研討，明年元旦以120分鐘的最高海拔阿里山日出印象音樂會，宣告祝山觀日平台重現民眾眼前。

縣府準備5百份暖暖包及4千份薑茶，在服務台免費索取，規畫互動小遊戲，只要你是「元旦寶寶」或「身分證上有2個1」民眾就可在活動服務台兌換特色小禮物，限量各111份，送完為止。