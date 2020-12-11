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阿里山日出音樂會元旦登場 詹雅雯、安歆澐開唱迎曙光

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
今年由嘉義縣政府舉辦的第19屆阿里日出印象音樂會，2021年1月1日清晨5點30分登場！圖／縣府提供
今年由嘉義縣政府舉辦的第19屆阿里日出印象音樂會，2021年1月1日清晨5點30分登場！圖／縣府提供

「祝山觀日平台，十年一遇！太陽之都chiayi磅礡再現！」今年由嘉義縣政府舉辦的第19屆阿里日出印象音樂會，2021年1月1日清晨5點30分登場！

縣府邀金曲歌后詹雅雯、鄒族天籟安歆澐，跨域國際指揮家江靖波帶領樂興之時管弦樂團50人團隊跨界演出，邀民視主播劉方慈主持，除線上直播外，民視無線台LIVE轉播，陪全台民眾迎接新年阿里山第一道曙光。

祝山觀日平台（停機坪）歷88風災後，為求遊客安全封閉區域監測長達10年，縣府、觀光局阿管處及林務局嘉義林區管理處從108年起經2年研討，明年元旦以120分鐘的最高海拔阿里山日出印象音樂會，宣告祝山觀日平台重現民眾眼前。

縣府準備5百份暖暖包及4千份薑茶，在服務台免費索取，規畫互動小遊戲，只要你是「元旦寶寶」或「身分證上有2個1」民眾就可在活動服務台兌換特色小禮物，限量各111份，送完為止。

縣長翁章梁說，阿里山日出印象音樂會去年縣府統籌辦理，除國家級樂團及藝人表演，加入網路及電視直播，讓太陽之都觀光品牌可以讓更多遊客感受到，邀請民眾搭配活動來趟嘉義慢活之旅，提醒參加民眾配合秋冬防疫專案戴口罩，發燒身體不適請在家中透過轉播觀看，活動詳情請上臉書「慢遊嘉義」或上文化觀光局網站查詢。

今年由嘉義縣政府舉辦的第19屆阿里日出印象音樂會，2021年1月1日清晨5點30分登場！圖／縣府提供
今年由嘉義縣政府舉辦的第19屆阿里日出印象音樂會，2021年1月1日清晨5點30分登場！圖／縣府提供
今年由嘉義縣政府舉辦的第19屆阿里日出印象音樂會，2021年1月1日清晨5點30分登場！圖／縣府提供
今年由嘉義縣政府舉辦的第19屆阿里日出印象音樂會，2021年1月1日清晨5點30分登場！圖／縣府提供

嘉義 阿里山 音樂會

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