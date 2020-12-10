國土計畫法修訂 土地建物轉換後無損權益

內政部今年9月規畫修訂「國土計畫法」，依現有分級方式取代既有「非都市土地使用分區」標準，嘉義縣山區不少農民和民宿業者擔心法規限縮，土地無法再使用，今日下午經濟發展局城鄉發展科舉辦說明會，向民眾解釋現行標準，並表示既有土地經轉換後權益無損，請民眾無須恐慌。

國土計畫審議，將嘉義縣山區土地依照地質敏感度，重新劃分為四類，原有「森林區」，佔阿里山鄉超過四成以上土地，重新評估為「國土保育地區第一類」，屬最高敏感地區；敏感等級次高的「山坡地保育區」則重新劃分為「國土保育區第二類」。

嘉義縣山區超過8成均屬此兩類，民宿業者和農民擔心，重新規劃後，是否能繼續使用土地，經發處城鄉規劃科科長陳金木表示，土地不論是否開發建築，均保障其原有合法權益，得繼續編定為建築用地或其他使用。

既有合法建物如果於計畫實施前已取得合法使用之建物，除有安全疑慮，評估後不宜使用外，仍可持續依原來合法之使用。

至於農牧用地如農作、農田水利設施、農作生產、管理設施等，可依農業發展條例申請農舍，也可作民宿用；另，原本規畫內甲、乙、丙種建築用地，可申請住宅或民宿、一般零售、餐飲設施等，但僅原丙種建築用地可申請旅館。