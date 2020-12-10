台南綠色科技大投資論壇 黃偉哲：把綠能產業帶向國際

為吸引綠能高科技產業投資台南與促進在地企業升級轉型，擴大產業鏈結效益，南市府與財團法人光電科技工業協進會今天共同於成大國際會議廳辦「台南綠色科技大投資論壇」，台南市長黃偉哲到場致意，期盼未來藉由產官學研等多方合作，讓綠能科技產業在台南持續扎根發展，「讓國際看見台灣」。

光電科技工業協進會指出，「台南綠色科技大投資論壇」是南台灣年底前在科技的唯一盛事，象徵產業在疫情中再出發，論壇涵蓋國家產業布局、台南產業群聚規畫、綠色產業商機等議題，出席業者一致看好進駐台南投資。

黃偉哲表示，台南擁有得天獨厚的日照資源，年日照時數為全臺最長，在發展太陽光電的進度上，申請容量達1.7GW，實際發電量達1.64GW，市府團隊將持續配合中央政策，投入資源發展多元的綠能應用，把綠能產業發展帶向國際，讓國際看見台灣。

黃偉哲期望，透過這次論壇活動與產業各界搭接，促成投資臺南的目標，不管是作業程序上、技術層面上碰到的問題，或是在地方最適當的配合模式，在論壇上都能達到最好的溝通，共同繪製未來市政發展藍圖。

副市長趙卿惠以「台南市新經濟啟動與時代交匯」為題，介紹台南產業發展策略如何利用5G進行數位轉型，未來市府將建設文化科技國際城，運用科技能量讓大台南躍升為國際級大城市。

經發局長陳凱凌表示，市府於沙崙科學城核心區周邊規畫相關配套措施，透過地域性群聚，吸引國內外大廠進駐及投資，進而推動地區經濟就業，帶動臺南前瞻科技產業與區域經濟的發展，落實臺南成為「產經重鎮」及「智慧城市」的目標。