嘉縣新公車處長代理處長楊志雄扶正 明天就職加強服務

嘉義縣公車處長懸缺5個多月，由副處長楊志雄代理，縣長翁章梁決定將楊扶正升任處長，明天主持布達就職典禮。楊志雄說，將加強服務身心障礙等弱勢族群；鼓勵推動老人拿敬老卡，搭公車在縣內山海交流觀光休閒；採購無障礙公車。

52歲楊志雄在公車處服務13年，是台北工專（北科大)、台灣技術學院（台科大）、成大碩士、博士，曾任台北捷運公司工程員，台北市環保局工程員， 嘉義縣政府技士、課長、科長，學經歷完整。

公車處曾是嘉義縣政府沉重的財政包袱，每年虧損達數千萬元，近10餘年勵精圖治，虧損逐年減少，102年起轉虧為盈，後因提列退休準備金出現虧損，又因人事、油費與折舊增加，近幾年又受老化、少子化，學生減少，勞基法一例一休等衝擊，去年虧損逾2千萬元。

楊志雄扶正就任，面對縣內人口流失、老化及少子化衝擊，經營環境困難，由於公車處是公營大眾運輸，服務大眾行的便利，因此，楊志雄強調，加強服務是首要工作，獎勵司機載身心障礙乘客，尤其輪椅族乘客；另鼓勵老人出外搭公車山海交流觀光，拿敬老卡逾10萬名老人，卻只有1萬多人使用；採購無障礙公車，加強服務身心障礙乘客。