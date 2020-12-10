足甘心！雲林縣花80萬買讀卡機 233家藥局全換新

口罩實名制自今年2月上路，各地藥局成了民眾買口罩的主要場所，不過也因為須讀取健保卡、核對購買者資料，不少藥局傳出讀卡機反覆抽插太操勞而造成耗損，雲林縣政府動用第二預備金80多萬元購置，縣長張麗善今天下午在縣府發放讀卡機予233家社區藥局，應援第一線防疫工作。

雲林縣藥師公會理事長許新交說，縣內長者多，健保卡常因保存不當易有毀損或潮濕情形，加上健保IC卡讀卡機長時間頻繁使用、日久漸衰，時常當機或故障，不過機器損耗最終也只能自行負擔採購費用。