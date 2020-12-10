快訊

Live／SBL璞園傷兵不斷 裕隆力求本季開胡

殉情3次才成功？「渣男」太宰治的情死辯證

足甘心！雲林縣花80萬買讀卡機 233家藥局全換新

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善（左二）、衛生局長曾春美（左一）今天發放健保IC卡讀卡機予233家藥局，以實際行動感謝所有藥事人員的付出。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左二）、衛生局長曾春美（左一）今天發放健保IC卡讀卡機予233家藥局，以實際行動感謝所有藥事人員的付出。記者陳苡葳／攝影

口罩實名制自今年2月上路，各地藥局成了民眾買口罩的主要場所，不過也因為須讀取健保卡、核對購買者資料，不少藥局傳出讀卡機反覆抽插太操勞而造成耗損，雲林縣政府動用第二預備金80多萬元購置，縣長張麗善今天下午在縣府發放讀卡機予233家社區藥局，應援第一線防疫工作。

雲林縣藥師公會理事長許新交說，縣內長者多，健保卡常因保存不當易有毀損或潮濕情形，加上健保IC卡讀卡機長時間頻繁使用、日久漸衰，時常當機或故障，不過機器損耗最終也只能自行負擔採購費用。

新冠肺炎疫情仍未停，藥局承擔口罩實名制販售重任，投入防疫第一線為民服務，張麗善表示，為讓執行口罩實名制的藥局，都能順利協助政府推動業務，此次動用80萬元第二預備金，採購233台讀卡機發放給每家藥局一台，以實際行動感謝所有藥事人員無私付出，並為藥局打氣。

雲林縣政府動用第二預備金購置233台讀卡機予社區藥局，應援第一線防疫工作。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府動用第二預備金購置233台讀卡機予社區藥局，應援第一線防疫工作。記者陳苡葳／攝影

口罩 實名制

延伸閱讀

影／火車迷快來雲林！ 運蔗五分車今起開工穿梭街道

防員警猝死 雲縣將配發SOS手表

憂防疫現破口 張麗善：不排除嚴加執行防疫措施

病倒被解讀遭撤換 雲林「鐵打處長」住院報平安

相關新聞

曾是台南第一家私立高職 學甲天仁工商停招5年可望轉型

台南市文化局規畫設置「台南市傳統藝術傳習保存中心」，以停招的學甲天仁工商校址為基地， 今年10月市長黃偉哲帶領市府團隊，...

嘉縣新公車處長代理處長楊志雄扶正 明天就職加強服務

嘉義縣公車處長懸缺5個多月，由副處長楊志雄代理，縣長翁章梁決定將楊扶正升任處長，明天主持布達就職典禮。楊志雄說，將加強服...

英國樂壇「超級瑪莉」Mary-Jess來台 18日開唱

今年台南市政府耶誕跨年活動，整體場次數量、邀請藝人總數都居全台第一，除了幾乎囊括全台跨年晚會藝人名單外，外籍歌手也不缺席...

影／阿里山特富野文健站落成 軟硬體兼具讓長者同歡

嘉義縣山區青壯年人口嚴重外流，行政院原住民族委員會為了讓延緩部落老人失智、失能問題，並給社區民眾一個活動、交流空間，成立...

影／火車迷快來雲林！ 運蔗五分車今起開工穿梭街道

擁有112年製糖歷史、國內唯二仍在製糖的雲林虎尾糖廠，今天展開長達4個多月的製糖期，僅存的「運蔗五分車」也將啟動，接下來...

大同鋁業為嘉市弱勢修鋁門窗 「不怕蚊子飛進來」

弱勢家庭及社福單位常因經費不足，面臨鋁門窗破舊問題，大同鋁業股份有限公司透過嘉義市府社會處的媒合提報，協助4戶弱勢家庭個...

影／台灣第一香「西港香」推出全台首創草蓆迷宮

「西港香、麻油香、臺灣第一香」明年4月將登場，台南市長黃偉哲表示，西港刈香在農曆四月已很有歷史，自1784年開始3年1科...

女大生命案教訓 議員林燕祝要求市府為市民提高警民比

台南市議員林燕祝今天表示，台南警民比在南部六縣市中敬陪末座，犯罪率也是六都中最高，長榮女大生命案之後，市府應該痛定思痛，...

全國議會監督聯盟嘉義縣議會開會　指議會透明度待加強

全國議會監督聯盟（簡稱全督盟）上午到嘉義縣議會，舉行第四次實體會議，由主辦的嘉義桃山人文館召集人林瑞霞主持，公民監督國會...

影／宇隆科技擴廠為53棵老樹找生機 捐贈老樹救援協會

中港加工出口區內宇隆科技公司要擴廠，董事長劉俊昌不捨新廠基地內53棵20多年樹齡的老樹，今天捐贈給台灣老樹救援協會，下周...

雲林青創團隊回鄉創新農業 勇闖全國創業歸故里賽奪冠

雲林縣青創團隊創佳績！來自水林鄉後湖社區青創團隊「微醺農場」，勇闖全國創業歸故里競賽奪得第一名；「青農新力量」縣府計畫處...

台南市守護人權護學童 黃偉哲：跨越紅線 打破天花板

今天是世界人權日，台南市教育局今天在司法博物館舉辦「手（守）」護人權、「手（守）」護學童」校園宣誓儀式，一起為守護學童努...

熱門新聞

青山王遶境67警爆肝執遶境勤務22小時 萬華分局致歉：勤務不能撤

人工增雨加雲系 台南山區終於有明顯降雨曾文水庫小補

明年武陵櫻花季2月間登場 登山隊伍車輛實施部分管制

石虎飛飛失蹤17天體重掉8% 在仿岩內捕獲小動物維生

林佳龍視察彰化交通建設 彰濱接台61線道路補助確定了

基隆大雨北寧路邊坡土石崩落 加強檢測有無其他裂縫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。