足甘心！雲林縣花80萬買讀卡機 233家藥局全換新
口罩實名制自今年2月上路，各地藥局成了民眾買口罩的主要場所，不過也因為須讀取健保卡、核對購買者資料，不少藥局傳出讀卡機反覆抽插太操勞而造成耗損，雲林縣政府動用第二預備金80多萬元購置，縣長張麗善今天下午在縣府發放讀卡機予233家社區藥局，應援第一線防疫工作。
雲林縣藥師公會理事長許新交說，縣內長者多，健保卡常因保存不當易有毀損或潮濕情形，加上健保IC卡讀卡機長時間頻繁使用、日久漸衰，時常當機或故障，不過機器損耗最終也只能自行負擔採購費用。
新冠肺炎疫情仍未停，藥局承擔口罩實名制販售重任，投入防疫第一線為民服務，張麗善表示，為讓執行口罩實名制的藥局，都能順利協助政府推動業務，此次動用80萬元第二預備金，採購233台讀卡機發放給每家藥局一台，以實際行動感謝所有藥事人員無私付出，並為藥局打氣。
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