英國樂壇「超級瑪莉」Mary-Jess來台 18日開唱

今年台南市政府耶誕跨年活動,整體場次數量、邀請藝人總數都居全台第一,除了幾乎囊括全台跨年晚會藝人名單外,外籍歌手也不缺席,被譽為樂壇「超級瑪莉」的英國古典、流行跨界歌手Mary-Jess也應邀到台南表演,目前她已在防疫旅館居家檢疫,品嘗多項台南特產。

台南市長黃偉哲表示,今年疫情因素,全球旅遊受到影響,邀請外籍藝人也非常困難,但台南市政府仍排除萬難,邀請Mary-Jess遠道而來,用天籟歌聲來撫慰民眾,讓市民在溫暖的歌聲中保持對未來勇敢向前行的信心。

黃偉哲說,Mary-Jess為熱播英國電視劇《唐頓莊園》主題曲Did I make the most of loving you的演唱者,除古典與流行跨界外,她也能演唱中文歌曲,12日將在新營文化中心廣場的耶誕點燈晚會以及18日與國家交響樂團、王若琳、馬丁賀肯斯共同演出「爵士樂無限」。

新聞處長蘇恩恩說,Mary-Jess在防疫旅館居檢期間,品嘗許多台南特產,尤其她最喜歡東山的龍眼蜜。參與18日「爵士樂無限」活動的市民朋友可自備野餐墊或簡易折疊椅,方便在永華市政中心西側廣場草坪欣賞演出。