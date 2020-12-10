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南台灣唯一社團自主籌辦的社區影展 失智照顧與關懷

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大「開始錄影電影社」籌備第6屆公共影展「鳳凰花公共影展『我不識我』」，影片已殺青，將播放。記者鄭惠仁／攝影
台南社大「開始錄影電影社」籌備第6屆公共影展「鳳凰花公共影展『我不識我』」，影片已殺青，將播放。記者鄭惠仁／攝影

台南社大「開始錄影電影社」籌辦的第6屆公共影展「鳳凰花公共影展『我不識我』」已殺青，12、19日播放。這次影展以失智者與照顧者為題，將播映6部自製電影，包括2部邀請片《帶媽媽去玩》、《我的老爸爸》以及4部電影社原創微電影《魚仔》、《情書》、《歸處》及《春花的全面退休》，透過成人豐富的閱歷與社會理解，呈現失智照顧的多樣視角。

台南社大電影社公共影展為南台灣唯一由民間電影社團自主籌辦的社區公共影展，今年邁入第6年。每一屆影展的閉幕片，都會放映由社員合作自製的原創電影，已成為影展特色；而融合紀錄片的田野調查以及劇情片的呈現形式，真實反映生活周遭的故事，已是台南社大電影社發展出來的影展獨特風格。

展閉幕片《魚仔》、《情書》、《歸處》及《春花的全面退休》，分別闡述照顧關係中的幾種不同的人際互動：《情書》是夫妻之間、《魚仔》是父與女、《歸處》則是母與子，其中《歸處》更是社團成員親身遭遇；而《春花的全面退休》則是一部可愛的自我反省的作品，提供給正在面對照顧長輩壓力以及即將邁入退休生活的人一種生活反思：「退休是否就意味著『被照顧』？什麼才是理想的退休生活？」

鳳凰花公共影展「我不識我」，首映時間12月12日在台江文化中心多功能會議室，12月19日在新營曬書店舉辦，兩場次都安排映後座談，可與劇組成員及電影社員交流團體創作、素人拍片、電影教學及失智照顧等經驗。有興趣觀影的民眾，可到台南社大網站線上報名。

微電影 失智

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