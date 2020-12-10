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曾是台南第一家私立高職 學甲天仁工商停招5年可望轉型

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
位在台南學甲的天仁工商 ，將轉型為台南傳統藝術傳習保存中心。圖／文化局提供
位在台南學甲的天仁工商 ，將轉型為台南傳統藝術傳習保存中心。圖／文化局提供

台南市文化局規畫設置「台南市傳統藝術傳習保存中心」，以停招的學甲天仁工商校址為基地， 今年10月市長黃偉哲帶領市府團隊，北上拜訪文化部長李永得，積極爭取經費，傳出好消息，獲文化部支持，文化局長葉澤山表示，天仁工商停招後校地已捐給市府，期能透過傳統藝術傳習保存中心的設置，整合地方資源，建立一傳統藝術城市網絡，打造台南傳統藝術城市的品牌形象。

文化局表示，台南傳統藝術數量豐碩、內涵深厚，無形文化資產數量更為全國第一，目前市定登錄傳統表演藝術有16項30個團體、傳統工藝19項25個保存者、民俗42個團體、文化資產保存技術及保存者有4項5個保存者；而國定則有重要傳統工藝6位保存者、重要傳統表演藝術１位保存者、重要民俗5個及重要文化資產保存技術及保存者3人。

葉澤山說，台南市無形文化資產豐富，今年更新增6位人間國寶，為聚焦傳統工藝保存傳習，獲中央支持將把已停招的學甲區天仁工商規畫「傳統工藝保存傳習研究中心」，預計2024年運作，「向大師學習」等課程，可以經常性開辦，以培育古蹟、歷史建築修復匠師人才荒。

據指出，台南市學甲區天仁工商有57年歷史，是前學甲鎮實業家龔聯禎白手起家，當時台灣地區工商業日益發達，有鑑於專才的需求，捐資興學創立天仁工商，成為台南地區首創的私立職業學校。但也不敵少子化，在104學年度報教育部停招。

天仁工商校內有一棟汽車實習工場建物，是學甲國小的前身學甲公學校校舍，已有百年以上歷史，經市府文資處登錄為歷史建築。文化局長葉澤山說，「台南市市傳統藝術傳習保存中心」將以現有的校舍建築進行整理規畫，文化部應會先補助整體規畫費用。

此外，市府爭取文化部「再造歷史現場」補助，2016年起逐步修復歷史建築「台鹽隆田儲運站及周邊閒置倉庫」，預定2021年正式啟用「隆田文化資產教育園區」。園區佔地1.7公頃，有全台首座百年大圳沉浸式劇場，見證產業遺跡的轉變新生。

位在台南學甲的天仁工商 ，將轉型為台南傳統藝術傳習保存中心。圖／文化局提供
位在台南學甲的天仁工商 ，將轉型為台南傳統藝術傳習保存中心。圖／文化局提供
台南隆田文化資產教育園區願景圖。圖／文化局提供
台南隆田文化資產教育園區願景圖。圖／文化局提供
位在台南學甲的天仁工商 ，將轉型為台南傳統藝術傳習保存中心。圖／文化局提供
位在台南學甲的天仁工商 ，將轉型為台南傳統藝術傳習保存中心。圖／文化局提供

歷史建築 文化資產 文化部

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