影／阿里山特富野文健站落成 軟硬體兼具讓長者同歡

嘉義縣山區青壯年人口嚴重外流，行政院原住民族委員會為了讓延緩部落老人失智、失能問題，並給社區民眾一個活動、交流空間，成立原住民文化健康站，今日上午阿里山鄉特富野文健站落成，縣長翁章梁也到場揭牌，重申政策續行的重要性。

阿里山鄉因缺乏工作機會，青壯年人口嚴重外流，65歲以上人口超過15個百分比，扶養比更超過40，有鑑於此，行政院原住民委員會也申請前瞻計畫，專案補助款共180萬，在嘉義縣山區，以部落為單位，建立文健站、長照站，目前落成的站數逾8，後續包含山美、新美等部落都會持續建設文健站。

嘉義縣長翁章梁、縣議員武青山等今天也到場為文健站揭牌，致贈健康營養品予部落，翁章梁說，目前嘉義縣社區設有照護據點的比例達59%，未來會加緊腳步，以百分之65的覆蓋率為目標。

翁章梁以新港奉天宮為例，期許各鄉鎮以信仰中心為出發點，擴散服務範圍，讓嘉義縣每個鄉鎮的老人家都能被照顧到。

專案負責人朱逸軒表示，山地部落交通不易，沒有建商願意上山施工，因此原民會也申請前瞻計畫，專案補助款共180萬，讓當地居民自行建造文健站，添購軟硬體設施，除了內部空間明亮、更有伴唱機、電動按摩椅等。