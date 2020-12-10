影／火車迷快來雲林！ 運蔗五分車今起開工穿梭街道

擁有112年製糖歷史、國內唯二仍在製糖的雲林虎尾糖廠，今天展開長達4個多月的製糖期，僅存的「運蔗五分車」也將啟動，接下來120多天民眾將可在虎尾鎮、褒忠鄉、東勢鄉等地一睹小火車穿梭街道光景；台糖表示，109至110年期製糖預計採收25.4萬公噸甘蔗原料，生產約2.29萬公噸本土二砂糖。

台糖公司恭請虎尾福安宮糖廠媽駐駕，今天由總經理王國禧帶領立法委員林文瑞、雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠、代表會主席林嘉弘、文化觀光處長陳璧君、虎尾糖廠廠長張西德及地方人士等人舉香祝禱，祈求開工順利、人員平安。

象徵開工的拋蔗儀式隨後舉行，運蔗五分車也跟著啟動，工作人員小心翼翼操作每一步驟，將一車車甘蔗原料倒入正在運轉中的機台，蔗香味瞬間撲鼻而來。

張西德說，虎尾糖廠與台南善化糖廠是全國唯二還在製糖的糖廠，仍使用五分車運甘蔗的糖廠只剩下雲林虎尾，路線從虎尾至褒忠段，全長約16公里，每年製糖季都吸引大批遊客與火車迷到雲林追逐小火車，捕捉可貴的百年畫面，促成一處打卡熱點，也帶動另一波觀光潮。

王國禧表示，虎尾糖廠雖是老糖廠，但隨著時代變遷，也已定位為「虎尾糖業文化體驗園區」，未來將再結合縣定古蹟「酒精槽景觀區」及水利署列入規畫的2座滯洪池，開發為雲林糖業藝文特區，可望打造「雲林駁二特區」。