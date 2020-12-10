快訊

異性緣極佳！籍斯瀚涉毒擁槍 竟讓人妻開尪車劫囚

查誰的「中國收入」？拜登之子為何再遭美國司法調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／火車迷快來雲林！ 運蔗五分車今起開工穿梭街道

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
國內唯二仍在製糖的雲林虎尾糖廠，今天製糖開工，甘蔗香今起隨五分車飄散街頭巷尾。記者陳苡葳／攝影
國內唯二仍在製糖的雲林虎尾糖廠，今天製糖開工，甘蔗香今起隨五分車飄散街頭巷尾。記者陳苡葳／攝影

擁有112年製糖歷史、國內唯二仍在製糖的雲林虎尾糖廠，今天展開長達4個多月的製糖期，僅存的「運蔗五分車」也將啟動，接下來120多天民眾將可在虎尾鎮、褒忠鄉、東勢鄉等地一睹小火車穿梭街道光景；台糖表示，109至110年期製糖預計採收25.4萬公噸甘蔗原料，生產約2.29萬公噸本土二砂糖。

台糖公司恭請虎尾福安宮糖廠媽駐駕，今天由總經理王國禧帶領立法委員林文瑞、雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠、代表會主席林嘉弘、文化觀光處長陳璧君、虎尾糖廠廠長張西德及地方人士等人舉香祝禱，祈求開工順利、人員平安。

象徵開工的拋蔗儀式隨後舉行，運蔗五分車也跟著啟動，工作人員小心翼翼操作每一步驟，將一車車甘蔗原料倒入正在運轉中的機台，蔗香味瞬間撲鼻而來。

張西德說，虎尾糖廠與台南善化糖廠是全國唯二還在製糖的糖廠，仍使用五分車運甘蔗的糖廠只剩下雲林虎尾，路線從虎尾至褒忠段，全長約16公里，每年製糖季都吸引大批遊客與火車迷到雲林追逐小火車，捕捉可貴的百年畫面，促成一處打卡熱點，也帶動另一波觀光潮。

王國禧表示，虎尾糖廠雖是老糖廠，但隨著時代變遷，也已定位為「虎尾糖業文化體驗園區」，未來將再結合縣定古蹟「酒精槽景觀區」及水利署列入規畫的2座滯洪池，開發為雲林糖業藝文特區，可望打造「雲林駁二特區」。

張麗善說，虎尾糖廠本年製糖期為期4個多月、約120多天，從今日起至明年3月29日與民相伴，每天有4班次列車行駛在虎尾、褒忠、東勢鐵道及甘蔗園間，民眾若在街道上「捕獲野生小火車」，務必遵守「停、看、聽」，注意行車安全。

雲林虎尾糖廠本年期製糖今開工，由總經理王國禧（右三）帶領立法委員林文瑞（右二）、雲林縣長張麗善（右四）、虎尾鎮長丁學忠（右五）等人進行拋蔗儀式。記者陳苡葳／攝影
雲林虎尾糖廠本年期製糖今開工，由總經理王國禧（右三）帶領立法委員林文瑞（右二）、雲林縣長張麗善（右四）、虎尾鎮長丁學忠（右五）等人進行拋蔗儀式。記者陳苡葳／攝影
滿滿的甘蔗原料倒入正在運轉中的機台，蔗香味瞬間撲鼻而來。記者陳苡葳／攝影
滿滿的甘蔗原料倒入正在運轉中的機台，蔗香味瞬間撲鼻而來。記者陳苡葳／攝影
擁有112年製糖歷史、國內唯二仍在製糖的雲林虎尾糖廠，今天展開長達4個多月的製糖期，僅存的「運蔗五分車」也將啟動。記者陳苡葳／攝影
擁有112年製糖歷史、國內唯二仍在製糖的雲林虎尾糖廠，今天展開長達4個多月的製糖期，僅存的「運蔗五分車」也將啟動。記者陳苡葳／攝影
虎尾是國內唯一台糖鐵道和高鐵交會的鄉鎮，每年虎尾糖廠開工都吸引大批鐵道迷追火車，捕捉珍貴鏡頭。圖／虎尾糖廠提供
虎尾是國內唯一台糖鐵道和高鐵交會的鄉鎮，每年虎尾糖廠開工都吸引大批鐵道迷追火車，捕捉珍貴鏡頭。圖／虎尾糖廠提供

甘蔗 張麗善

延伸閱讀

雲林青創團隊回鄉創新農業 勇闖全國創業歸故里賽奪冠

雲林兄弟檔偕友出遊 疑車速過快自撞1死4傷

雲林一女性工作者染愛滋 衛生局籲尋芳客快篩檢

尋芳客危險了！雲林1應召女染愛滋 病毒量竟破百萬

相關新聞

影／台灣第一香「西港香」推出全台首創草蓆迷宮

「西港香、麻油香、臺灣第一香」明年4月將登場，台南市長黃偉哲表示，西港刈香在農曆四月已很有歷史，自1784年開始3年1科...

影／火車迷快來雲林！ 運蔗五分車今起開工穿梭街道

擁有112年製糖歷史、國內唯二仍在製糖的雲林虎尾糖廠，今天展開長達4個多月的製糖期，僅存的「運蔗五分車」也將啟動，接下來...

曾是台南第一家私立高職 學甲天仁工商停招5年可望轉型

台南市文化局規畫設置「台南市傳統藝術傳習保存中心」，以停招的學甲天仁工商校址為基地， 今年10月市長黃偉哲帶領市府團隊，...

影／阿里山特富野文健站落成 軟硬體兼具讓長者同歡

嘉義縣山區青壯年人口嚴重外流，行政院原住民族委員會為了讓延緩部落老人失智、失能問題，並給社區民眾一個活動、交流空間，成立...

大同鋁業為嘉市弱勢修鋁門窗 「不怕蚊子飛進來」

弱勢家庭及社福單位常因經費不足，面臨鋁門窗破舊問題，大同鋁業股份有限公司透過嘉義市府社會處的媒合提報，協助4戶弱勢家庭個...

女大生命案教訓 議員林燕祝要求市府為市民提高警民比

台南市議員林燕祝今天表示，台南警民比在南部六縣市中敬陪末座，犯罪率也是六都中最高，長榮女大生命案之後，市府應該痛定思痛，...

全國議會監督聯盟嘉義縣議會開會　指議會透明度待加強

全國議會監督聯盟（簡稱全督盟）上午到嘉義縣議會，舉行第四次實體會議，由主辦的嘉義桃山人文館召集人林瑞霞主持，公民監督國會...

影／宇隆科技擴廠為53棵老樹找生機 捐贈老樹救援協會

中港加工出口區內宇隆科技公司要擴廠，董事長劉俊昌不捨新廠基地內53棵20多年樹齡的老樹，今天捐贈給台灣老樹救援協會，下周...

雲林青創團隊回鄉創新農業 勇闖全國創業歸故里賽奪冠

雲林縣青創團隊創佳績！來自水林鄉後湖社區青創團隊「微醺農場」，勇闖全國創業歸故里競賽奪得第一名；「青農新力量」縣府計畫處...

台南市守護人權護學童 黃偉哲：跨越紅線 打破天花板

今天是世界人權日，台南市教育局今天在司法博物館舉辦「手（守）」護人權、「手（守）」護學童」校園宣誓儀式，一起為守護學童努...

黃金烏魚子大賽將登場 嘉義縣有養殖戶質疑評選公平性

冬至將近，進入製作烏魚子旺季，嘉義縣政府輔導嘉縣養殖漁業生產區發展協會，22日舉辦「嚴選黃金烏魚子」選拔；比賽還未登場，...

托嬰中心屢傳兒虐 台南率先建「監視影像回傳社會局」

托嬰中心屢傳兒虐、照顧不當事件，但各縣市常發生家長或縣市政府索取相關影音檔案時，托嬰中心以監視器損壞或誤觸功能鍵導致影像...

熱門新聞

青山王遶境67警爆肝執遶境勤務22小時 萬華分局致歉：勤務不能撤

散布萬華遶境「活春宮」影片 警鎖定19歲男子將傳辦

神秘超長貨櫃車深夜現身台南街道 網驚：霍爾的移動城堡

苗栗市橫車路至自治路瓶頸 耗資7000萬元3個月打通

大數據找出易肇事路口、路段 台中霧峰警明起加強取締

人工增雨加雲系 台南山區終於有明顯降雨曾文水庫小補

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。