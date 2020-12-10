大同鋁業為嘉市弱勢修鋁門窗 「不怕蚊子飛進來」

弱勢家庭及社福單位常因經費不足，面臨鋁門窗破舊問題，大同鋁業股份有限公司透過嘉義市府社會處的媒合提報，協助4戶弱勢家庭個案、嘉義市盲人福利協進會、修緣育幼院等單位，免費修繕、更新鋁門窗，是嘉義市首次有企業提出以專業技術與知識透過市府媒合，公私協力為弱勢修繕鋁門窗。

副市長陳淑慧今天代表感謝大同鋁業公司的修繕計畫，回贈感謝狀予總經理張哲碩，現場播放修繕過程紀錄影片，可看見修緣育幼院的某些門窗一直很難開關，大同鋁業團隊很細心檢查，把很費工的修繕工作做到極致，順利找出問題發生的原因。

修緣育幼院主任李立春就說，孩子們很喜歡從窗戶往外看，每次看到老師回來，都會拉開紗窗大喊老師，結果換來「砰」一聲，在修繕過後，孩童們拉動紗窗才發現，「原來窗子可以是這麼好拉的，可以合得這麼密的，不用再怕蚊子會飛進來的」。

在修繕高齡98歲的獨居老翁家中時，老翁剛開始不太信任來修繕的大同鋁業員工，在維修完後，看到老翁開心笑容，讓員工覺得很有成就感。嘉義市盲人福利協進會總幹事劉麗玫說，除修繕門窗，更將協會門檻高度從20公分高，修建調低至5公分。

「讓專業變成一種祝福。」張哲碩說，大同鋁業已成立51年，今年開始思考可以為社會回饋些什麼？於是展開「讓家更好」計畫，每位受助者都以滿滿笑容，甚至鞠躬回報修繕同仁，這樣的舉動讓員工深刻感受到滿滿的正能量，會繼續推廣下去。