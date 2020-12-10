西港刈香將登場 台南推三部曲體驗在地文化

有「台灣第一香」美稱的台南西港刈香活動將於明年迎接第80次香科，西港區公所結合地方團體規劃西港刈香三部曲，12日起陸續登場，盼讓外界更了解刈香活動的文化元素。

西港區公所上午在西港刈香保存單位西港慶安宮舉辦「西港刈香三部曲」宣傳記者會，由台南市長黃偉哲等人主持啟動儀式，為每3年舉辦1次的西港刈香開始暖身。

黃偉哲表示，在2009年列入國家無形文化資產的西港刈香，將在明年的農曆4月迎接第80香科，等於已傳承240年，是相當難得的文化資產，不只是西港人的大事，也是所有台南人的大事。

他說，西港刈香充滿豐富的地方文化元素，不應該只是熱鬧一下就過去，因此今年由區公所與地方商圈等團體合作，從今年年底就開始暖身，希望藉系列性讓社會大眾了解刈香活動的文化歷史，也幫助活絡地方產業。

西港區長林耿漢表示，此次西港刈香三部曲的首部曲「攜西港文化祭」，是西港商圈成立後首次舉辦的大活動，精心安排地方市集與文化體驗活動，將於12日、13日於八份姑媽宮舉行。

他說，二部曲「春遊金砂桃紅宴」將於明年3月登場，屆時是西港金砂里花旗木花季，將帶領參與的民眾來趟「花旗木小旅行」。三部曲「熱鬧慶藝香」則在明年4月登場，藉由藝陣表演讓大家看見西港在地文化。

西港商圈理事長曾詠瑋表示，12日登場的攜西港文化祭中，特別以在地材料打造出草蓆迷宮，迷宮內融合陣頭文化，以當地信仰鯉魚公呈現，搭配展場的三大主題展區與導覽員解說，讓民眾體驗西港的庶民生活。