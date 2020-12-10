影／台灣第一香「西港香」推出全台首創草蓆迷宮

「西港香、麻油香、臺灣第一香」明年4月將登場，台南市長黃偉哲表示，西港刈香在農曆四月已很有歷史，自1784年開始3年1科到現在已經歷經237年歲月，明年要迎接第80香科到來，即將要240年了，能夠延續240年真的非常不容易。

黃偉哲說，2009年蘇煥智縣長的時候西港刈香列入國家無形文化資產，到現在已經11年了，一定要把西港刈香的文化、禮俗，歷史意義保存下來，這是我們的資產，人的生命有限，但文化的資產無限，我們一定要發揚光大。

黃偉哲指出，過去的西港刈香熱鬧過後就沒了，今年分為三部曲，第一部曲是攜西港文化祭，希望讓更多人、外地遊客體會本地文化，還有大型商圈活動要開始，讓大家熱鬧起來。

二部曲是3月春遊金砂桃紅宴，就是說春天來了，西港金砂里花旗木的花季很美，大家可以來賞花海、吃桃花宴。

三部曲是農曆四月，西港刈香正式開始，西港刈香不是只有西港人的事，是全台南人的事情，希望全國、各地方的朋友來看台灣第一香西港刈香。

西港商圈為發揚地方特色，將在本月12日、13（周六、日）日於八份姑媽宮首次舉辦「攜西港」文化祭，現場設有「三大主題展區」與地方手作體驗。

活動最大亮點，是以當地信仰的鯉魚公作為主視覺，打造全台唯一的百坪草蒂迷宮，結合夜晚的燈光秀，勾勒出鯉魚在水裡悠遊的視覺饗宴。

西港商圈理事長曾詠瑋表示，2020年是飽受疫情影響的一年，國人都過得相當辛苦。因此商圈特地用甘蔗搭建文化祭的步道，取其「消災解厄」之意涵，希望走過步道的人，都能健康度過疫情。