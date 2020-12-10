拚影視產業城市行銷 嘉縣邀製片導演來拍片取景
在嘉義縣取景拍攝的國片「消失情人節」、「蚵豐村」，以及電視偶像連續劇「用九柑仔店」，成功行銷嘉義縣豐富多元的人文美景，帶動觀光產業，縣府為打造友善拍片環境，繼推出「嘉縣場景簿專網」後，啟動導演製片抵嘉影視產業交流。
昨天邀請影視製作團隊參訪嘉縣場景特色；16位影視工作者由文觀局副局長李茂鍾、新聞行銷處長劉孋瑩接待、勘景，說明縣府協助拍攝資源、場地租借服務，歡迎大家來拍片!
嘉縣有保存完善老屋聚落、日式房舍、森林鐵路車站等，近年縣府協助多部叫好叫座影視作品，在東石鄉取景的今年金馬獎大贏家「消失的情人節」，在六腳鄉取景的偶像劇「用九柑仔店」。
抵嘉成員包括影一製作所公司、青睞影視公司、三映電影文化公司、答人文創公司、想映電影公司、得藝文創國際公司、前景娛樂公司、三和娛樂國際公司、七十六號原子等9個單位，合計16位影視工作者，包括：導演、監製/製片及出品人等，部分製作人表示已有到嘉縣拍片的計畫。
李茂鍾說，近幾年台灣影視議題多元，需要多樣豐富地景與風土故事支撐，嘉縣符合這些條件；劉孋瑩說，縣府會持續打造友善影視環境，讓到嘉義拍片影視工作者，獲支持放心創作，歡迎加深嘉縣品牌形象戲劇申請，縣府有專責窗口受理申請及獎勵。
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