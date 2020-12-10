女大生命案教訓 議員林燕祝要求市府為市民提高警民比

台南市議員林燕祝今天表示，台南警民比在南部六縣市中敬陪末座，犯罪率也是六都中最高，長榮女大生命案之後，市府應該痛定思痛，儘快在新年度向警政署爭取補足警力

市長黃偉哲表示，非常感謝議員關心警政問題，市府這部分有任何的需要檢討改進的地方，都會全力虛心接受指教；不過僅以警民比來衡量台南市的治安狀況，可能會有以偏概全之虞。黃偉哲指出，台南市在毒品與詐騙防治績效是全台第一，而且治安的狀況要改善，除了警民比之外，還有相關的裝備以及訓練提升，台南市在這些方面都做得非常好，台南市的治安狀況相較其他都會到底好不好，市民的感受是最直接的，市政府會持續努力。

林燕祝表示，台南市警察局因員額編制不足，有些單位長期以來都有「借調」的問題，但東借西挪只是讓原單位人力更形吃緊而已，以永康分局來說，偵查隊51位人力，其中有16位是向派出所借調，永康交通分隊12位警力也都是來自派出所借調，等於是將第一線派出所警力移往分局，這對派出所現有人力並不公平，也難免影響派出所的治安績效。

林燕祝指出，國民黨立委陳以信上週在立法院針對台南警民比456比1提出質詢，台南市不僅是「在台灣雲林以南六縣市中最低」、「六都高鐵站中台南高鐵站編制12人警力也最少」，也是「兒童犯罪率與暴力犯罪發生率卻是六都最高」、「竊盜破獲率是六都最低」的城市，當場行政院長蘇貞昌同意請內政部研議增加，內政部長徐國勇表示，台南警力編制不足是因當時台南升格時沒有一起拉上來，現在已經在做相關盤整，增加台南員警編制數與員額。

林燕祝說，既然蘇貞昌和徐國勇都在立法院公開承諾要解決南市警民比過低的問題，要提高台南市員警員額，市政府就應該要趁勢追擊，趕快採取動作，與中央聯繫在新年度明確增加台南市警力，不能在坐等中央「分配」。