全國議會監督聯盟嘉義縣議會開會　指議會透明度待加強

全國議會監督聯盟（簡稱全督盟）上午到嘉義縣議會，舉行第四次實體會議，由主辦的嘉義桃山人文館召集人林瑞霞主持，公民監督國會聯盟（簡稱公督盟）政策部主任甘順基指稱，嘉義縣議會透明度待加強，目前還有多個縣市未成立監督聯盟。

針對全督盟借嘉縣議會場地開會，指議會透明度待加強；嘉縣議長張明達說，尊重監督聯盟說法，議事早就全程轉播，就讓監督聯盟發聲。出席的無黨議員何子凡說，認同待加強的說法。

甘順基說，監督國會、議會，定期公布評鑑結果，不是與立委、議員作對，而是為好立委、議員背書，讓議事透明公開，人民可以了解監督民代議事表現，透明度不只議場直播，還有委員會開會預告，開會開放旁聽、會後紀錄等，議會比照國會監督，但地方制度無法中央統一規範。

林瑞霞說，2013年公督盟進行全國議會透明度調查，自此各地紛紛成立監督議會公民團體，組成超黨派全國議會監督聯盟，目前有首都監督聯盟、桃園在地聯盟、大台中市政監督聯盟、南投公啥喙、嘉義桃山人文館、台南議會觀察聯盟、高雄市公民監督公僕聯盟、宜蘭縣公民監督聯盟、洄聚：花蓮監督議會聯盟、台東公民監督聯盟、澎湖縣探索未來發展協會；新竹地區開過籌備會此次組團觀摩。