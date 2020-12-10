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影／宇隆科技擴廠為53棵老樹找生機 捐贈老樹救援協會

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
宇隆科技公司要擴廠，廠內53棵老樹捐給台灣老樹救援協會移植。記者游振昇／翻攝
宇隆科技公司要擴廠，廠內53棵老樹捐給台灣老樹救援協會移植。記者游振昇／翻攝

中港加工出口區內宇隆科技公司要擴廠，董事長劉俊昌不捨新廠基地內53棵20多年樹齡的老樹，今天捐贈給台灣老樹救援協會，下周將移植到雲林縣興建中北極殿，讓老樹重拾生機，在新地方繼續成長茁壯。

台灣老樹救援協會理事長吳春山，也是麗明營造公司董事長，他今天在捐樹儀式中說，老樹救援協會2015年成立，至今救援600多棵老樹，宇隆科技公司要擴廠，先為老樹找安身立命的地方，善盡企業的社會責任，做了最好的示範。

由生產傳统自動車床零件起家，經過40年的創新變革，目前專注精密金屬零件加工的上市公司宇隆科技，客戶有全球最大汽車電子廠

BOSCH、美國變速箱大廠Borg Warner及世界最大糖尿病藥廠Novo Nordisk等，其生產的引擎噴油嘴零件供應BMW、賓士和福斯等一線車廠。

總部位於梧棲台中港園區，將設新廠擴充產能，宇隆科技董事長劉俊昌在購地後巡視園區，發現有53棵羅漢松和杉樹生機盎然，矗立在基地上，新廠的動線會挖除原有地上物，眼見這53棵老樹將面臨的命運，劉俊昌不捨，他也是台灣老樹救援協會成員，聯絡協會，拜訪逢甲 EMBA同窗好友、老樹救援協會理事長的吳春山，也和協會的專家討論，協會評估幾處適合樹木移植的生長環境後，最後决定移植到雲林台西鄉海口村一座籌畫興建中的廟宇一北極殿，下周移植。

宇隆科技公司要擴廠，廠內53棵老樹捐給台灣老樹救援協會移植。記者游振昇／攝影
宇隆科技公司要擴廠，廠內53棵老樹捐給台灣老樹救援協會移植。記者游振昇／攝影
宇隆科技公司要擴廠，廠內53棵老樹捐給台灣老樹救援協會移植，公司董事長劉俊昌（左五）今捐出老樹。記者游振昇／攝影
宇隆科技公司要擴廠，廠內53棵老樹捐給台灣老樹救援協會移植，公司董事長劉俊昌（左五）今捐出老樹。記者游振昇／攝影

北極殿 建中 上市公司

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