影／宇隆科技擴廠為53棵老樹找生機 捐贈老樹救援協會

中港加工出口區內宇隆科技公司要擴廠，董事長劉俊昌不捨新廠基地內53棵20多年樹齡的老樹，今天捐贈給台灣老樹救援協會，下周將移植到雲林縣興建中的北極殿，讓老樹重拾生機，在新地方繼續成長茁壯。

台灣老樹救援協會理事長吳春山，也是麗明營造公司董事長，他今天在捐樹儀式中說，老樹救援協會2015年成立，至今救援600多棵老樹，宇隆科技公司要擴廠，先為老樹找安身立命的地方，善盡企業的社會責任，做了最好的示範。

由生產傳统自動車床零件起家，經過40年的創新變革，目前專注精密金屬零件加工的上市公司宇隆科技，客戶有全球最大汽車電子廠

BOSCH、美國變速箱大廠Borg Warner及世界最大糖尿病藥廠Novo Nordisk等，其生產的引擎噴油嘴零件供應BMW、賓士和福斯等一線車廠。