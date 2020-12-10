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雲林青創團隊回鄉創新農業 勇闖全國創業歸故里賽奪冠

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣水林鄉微醺農場今年再刷新紀錄奪冠，並獲300萬元創業獎金，更為雲林縣創下參賽以來最佳紀錄。圖／雲林縣政府提供
雲林縣水林鄉微醺農場今年再刷新紀錄奪冠，並獲300萬元創業獎金，更為雲林縣創下參賽以來最佳紀錄。圖／雲林縣政府提供

雲林縣青創團隊創佳績！來自水林鄉後湖社區青創團隊「微醺農場」，勇闖全國創業歸故里競賽奪得第一名；「青農新力量」縣府計畫處表示，智慧科技結合在地資源，發展多元創新應用服務，除解決在地議題與困難，更能促進地方創生發展，注入創新量能。

「青年打造回郷之路，造就冠軍！」計畫處長李明岳昨日率隊北上領獎，他表示，由經濟部工業局配合行政院前瞻基礎建設計畫舉辦的第二屆創業歸故里競賽，昨頒獎典禮公布決賽得獎團隊，雲林縣青創團隊微醺農場，在全台139個新創團隊中脫穎而出，獲得全國第一。

微醺農場去年在首屆競賽代表雲林縣奪得3座季軍獎項及最佳場域實踐獎，今年再刷新紀錄奪冠，並獲300萬元創業獎金，更為雲林縣創下參賽以來最佳紀錄。

微醺農場主人黃衍勳說，為提升農產品供需穩定度，該場以小黃瓜為目標品項，利用2年建立小黃瓜離地式介質栽培標準化作業程序，及開發離地介質栽培技術、自動化養液系統、環境控制系統、熱水淋洗消毒系統、溫室設施等。

黃衍勳表示，小黃瓜品質及產量提升後，再結合在地小農及中大型通路商，包含食品加工廠、餐廳蔬果物流商、早餐店、便當店等，讓客戶持續有品質穩定的貨源供應下游廠商。

黃衍勳說，建立一條龍生產供應鏈後，即能按客戶需求量，定期定量供給不同規格小黃瓜，補足拍賣市場採購品質不穩定問題。

透過產地直送，除可減少人力消耗與時間成本，因此也能直接接觸末端客戶，避免供需失衡，維持農民利潤，提升小農市場生存力，也解決產能不足問題，開啟新農業模式。

雲林縣政府輔導青創團隊「微醺農場」勇闖全國創業歸故里競賽奪冠，計畫處長李明岳（左三）昨率隊領奬。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府輔導青創團隊「微醺農場」勇闖全國創業歸故里競賽奪冠，計畫處長李明岳（左三）昨率隊領奬。圖／雲林縣政府提供

青創 創業 行政院

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