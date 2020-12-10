台南市守護人權護學童 黃偉哲：跨越紅線 打破天花板

今天是世界人權日，台南市教育局今天在司法博物館舉辦「手（守）」護人權、「手（守）」護學童」校園宣誓儀式，一起為守護學童努力。市長黃偉哲表示，73年前聯合國發表人權宣言，今天的人權非僅是政治人權，目前更要努力的是兒童、婦女人權，期待跨越紅線，打破天花板。

黃偉哲表示，世界很多國家、地區一路走來，人權有不同進程，台灣在人權上也是一步步走過來。他說，除了更政治人權外，兒童及婦女人權是今天更要去努力的，以最民主的美國來說，婦女、黑人在上世紀才有較公平待遇，且黑人也直到1964年才有投票權。他提醒，照顧婦女、兒童要從平從做起，不要等事後發生了不幸事件才說，應跨越紅線，打破天花板。

教育局長鄭新輝表示，守護「人權」、保障「兒童權利」及「消除對婦女一切形式歧視」，是市府施政重要的課題。透過辦理全市12 場次教師研習、2場次校長策進研討會以及文宣品製作強化教育人員童權的認知。且每學期友善校園週「反霸凌、正向管教」宣導，落實教師重視童權，實踐兒童權利公約原則與精神。