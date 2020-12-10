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台南市守護人權護學童 黃偉哲：跨越紅線 打破天花板

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局今天舉辦「手（守）」護人權、「手（守）」護學童」校園宣誓儀式，一起為守護學童而努力。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天舉辦「手（守）」護人權、「手（守）」護學童」校園宣誓儀式，一起為守護學童而努力。記者鄭惠仁／攝影

今天是世界人權日，台南市教育局今天在司法博物館舉辦「手（守）」護人權、「手（守）」護學童」校園宣誓儀式，一起為守護學童努力。市長黃偉哲表示，73年前聯合國發表人權宣言，今天的人權非僅是政治人權，目前更要努力的是兒童、婦女人權，期待跨越紅線，打破天花板。

黃偉哲表示，世界很多國家、地區一路走來，人權有不同進程，台灣在人權上也是一步步走過來。他說，除了更政治人權外，兒童及婦女人權是今天更要去努力的，以最民主的美國來說，婦女、黑人在上世紀才有較公平待遇，且黑人也直到1964年才有投票權。他提醒，照顧婦女、兒童要從平從做起，不要等事後發生了不幸事件才說，應跨越紅線，打破天花板。

教育局長鄭新輝表示，守護「人權」、保障「兒童權利」及「消除對婦女一切形式歧視」，是市府施政重要的課題。透過辦理全市12 場次教師研習、2場次校長策進研討會以及文宣品製作強化教育人員童權的認知。且每學期友善校園週「反霸凌、正向管教」宣導，落實教師重視童權，實踐兒童權利公約原則與精神。

南市人權輔導團總召集人東山國中校長黃旭陽說，人權輔導團協助全市國中小將人權議題融入學校課程研討與教學實踐，鼓勵教師運用多元教學形式融入人權精神，以兒童權利公約、性別平權作為主軸議題融入課程，讓學生在學習過程中，認識自我權益與相互尊重。

台南市教育局今天舉辦「手（守）」護人權、「手（守）」護學童」校園宣誓儀式，一起為守護學童而努力。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天舉辦「手（守）」護人權、「手（守）」護學童」校園宣誓儀式，一起為守護學童而努力。記者鄭惠仁／攝影

人權 教育局 黃偉哲

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