黃金烏魚子大賽將登場 嘉義縣有養殖戶質疑評選公平性

冬至將近，進入製作烏魚子旺季，嘉義縣政府輔導嘉縣養殖漁業生產區發展協會，22日舉辦「嚴選黃金烏魚子」選拔；比賽還未登場，有養殖漁民質疑評選公平性，指稱過去得獎者都是某集團。

縣府農業處漁業科長張建成強調，為確保競賽公平，參賽烏魚子必須是以透明真空包裝完整去肉頭產品，產品包裝上不得有廠商LOGO，或其他特殊記號，並應檢附烏魚養殖者資料：陸上魚塭養殖漁業登記證或放養量申報等資料)、原料來源證明（產銷履歷、CAS驗證、HACCP驗證、養殖紀錄者等相關資料）。

同時繳交「5至7兩」32片、「7兩重以上」12片烏魚子，由評審委員隨機抽取2個序號烏魚子辦理評比。評審委員由5位專家學者擔任，包括大學餐飲學系老師及飯店主廚等。

評比項目有外觀、風味、質地及口感。好的烏魚子外表美觀，大小厚薄一致，沒有殘肉或其他附著物，卵粒勻齊，色澤赤黃有透明感，乾溼度適中，軟硬合宜，風味和口感俱佳，無過鹹或過淡，且顏色為深橘紅色。

張建成說，過去比賽除加工廠會得獎，其實像神農獎得主林篤毅、蔡育修、柯明賢、蔡榮坤等個別養殖戶，獲前3名，歡迎養殖戶參賽增加行銷機會。

有養殖戶指稱，希望今年是公正、公開、公平比賽，而不是往年那樣得獎者總是某集團，要確保烏魚子來源，來自那家養殖業，雖程序繁雜對漁民是肯定，得獎者不只是參賽業者更是辛苦養烏魚漁民。

豐美烏魚子靠辛苦養殖2年、3年甚至4年的漁民，得獎名次的高低，參賽者拿的烏魚子是最完美的，消費者買的烏魚子能像比賽那塊完美嗎？得獎前3名的業者賣的烏魚子肯定比市面上的貴很多。