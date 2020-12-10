台南建置公共托育影像監管系統 育兒環境再升級

台南市政府今天宣布全市公設民營托育家園完成建置「公共托育家園影像監管雲端伺服器系統」，每日回傳托育動態影像，隨時掌握幼兒照顧情形，也確保錄影資料保存30天及存檔。

台南市政府社會局今天指出，目前，台南市89家私立托嬰中心及6家公共托育家園已完成裝設監視器，監視器雖可釐清托嬰中心托育照顧爭議原因，卻也曾發生家長或縣市政府索取影音檔案時，托嬰中心以監視器損壞或誤觸功能鍵導致畫面遺失等理由躲避查核。

因此，市府建置「公共托育家園影像監管雲端伺服器系統」，隨時掌握幼童照顧情形。這個系統監管對象是台南市公設民營托育家園，未來市府將規劃和私立業者合作，建置「私立托嬰中心影像監管雲端伺服器系統」。

市府社會局長陳榮枝表示，社會局每年對全市托嬰中心進行2次至4次的訪視、輔導及稽查，除訪查現場照顧人力外，並抽查監視器影像記錄及監視器管理人員是否落實維護管理等，若發現確認不當照顧情事，立刻開罰及公告不適任人員姓名。

另外，市府今年11月已建置「育兒安心LINE照顧」，以利市民查詢台南托育資源現況，且提供通報管道，無論是不當照顧或未立案托嬰中心，都可線上通報及上傳現場影片、照片，縮短蒐證時程。

台南市長黃偉哲市則說，確保幼兒安全是重要的市政工作，不容許兒少權益受到傷害，托嬰中心違法情事絕對零容忍，面對任何兒童被不當照顧，也會追究到底，以最快速度裁罰，確保兒少最佳利益。

市府社會局人員表示，台南市現有89家合法立案托嬰中心、6家社區托育家園及2748名合法登記居家保母，相關立案資訊、登記及收費標準隨時更新公布於社會局網站，家長可多利用查詢。