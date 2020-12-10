快訊

驚！宜蘭沿海捕魚竟撈到122公分未爆彈 專家研判是火箭彈

沖冷水、噴殺蟲劑虐死97歲公公 病媳無罪逆轉改判15年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六都第一！台灣城鎮品牌獎 台南官田六甲鹽水金銀銅獎

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣城鎮品牌獎，六甲區公所拿到銀牌獎及數位智慧轉型獎。圖／六甲區公所提供
台灣城鎮品牌獎，六甲區公所拿到銀牌獎及數位智慧轉型獎。圖／六甲區公所提供

2020臺灣城鎮品牌獎台南成績六都第一，官田區獲金獎，六甲區銀獎及鹽水區銅獎，另北門、將軍和白河獲特別獎。

官田區將廢棄的菱角殼循環再利用，落實環保永續，推動「烏金」產業，具有鮮明的品牌形象與品牌價值；六甲區繽紛的落羽松串連國家保育濕地，運用巧思增進品牌活力與地景串聯，產業結合資源教育，發揮地區產業特性，創造另一種旅遊風貌。

銅獎鹽水區以鹽水蜂炮與月津港帶來極具特色的節慶活動，此外社區環保教育的落實與推廣，擦亮了鹽水的城鎮品牌。

其中六甲區獲得 「銀獎」及「數位智慧轉型獎」，六甲區陳陳啟榮表示，六甲是以「來稻六甲松鶴玩」這句口號來推廣在地稻米16號臺南越光米、介紹人間仙境菁埔埤落羽松森林，以及熱情奔放的火鶴花。另外，更透過色鉛筆手畫明信片來行銷古廟與老屋，營造出一個輕鬆愜意的經典小鎮，吸引全國觀光客來一趟悠活小旅行，讓「六甲品牌」躍上世界舞台。

2020臺灣城鎮品牌獎於2020 年12月 9 日頒獎，由全球品牌管理協會主辦，旨在推動將城鄉市鎮依特色塑造成獨有品牌今年度全國共有19鄉鎮區入圍。

台南城鎮品牌獎，台南包辦金銀銅獎，金牌官田區長顏能通（中）、銀獎六甲區長陳啟榮（左）及銅獎鹽水區長姜家彬前往領獎。圖／六甲區公所提供
台南城鎮品牌獎，台南包辦金銀銅獎，金牌官田區長顏能通（中）、銀獎六甲區長陳啟榮（左）及銅獎鹽水區長姜家彬前往領獎。圖／六甲區公所提供
台灣城鎮品牌獎，台南包辦金銀銅獎及3個特別獎。圖／六甲區公所提供
台灣城鎮品牌獎，台南包辦金銀銅獎及3個特別獎。圖／六甲區公所提供

品牌 落羽松 濕地

延伸閱讀

桃園市復興區 獲臺灣城鎮品牌銅獎

行銷台南「鹽水意麵」 黃偉哲：今天帶給柯文哲品嘗

登陸有望！最新技術可將火星鹽水轉化為可利用的燃料和氧氣

老樹疑妨礙地理被砍被灌鹽水 農業處：將協助民眾保護

相關新聞

托嬰中心屢傳兒虐 台南率先建「監視影像回傳社會局」

托嬰中心屢傳兒虐、照顧不當事件，但各縣市常發生家長或縣市政府索取相關影音檔案時，托嬰中心以監視器損壞或誤觸功能鍵導致影像...

六都第一！台灣城鎮品牌獎 台南官田六甲鹽水金銀銅獎

2020臺灣城鎮品牌獎台南成績六都第一，官田區獲金獎，六甲區銀獎及鹽水區銅獎，另北門、將軍和白河獲特別獎。

國際人權日玩什麼？ 白色恐怖時期文學用桌遊來玩

今天是國際人權日，由人權館與國立台灣文學館合作策畫「噤聲的密室──白恐文學讀心術」台南校園場，即日起至12月25日在家齊...

人工增雨加鋒面 台南山區終於有明顯降雨曾文水庫小補

水利署昨天上午在曾文水庫集水區進行人工增雨但效果有限，直到晚間台南地區才出現較明顯降雨，其中最主要的曾文水庫上游截至今天...

防員警猝死 雲縣將配發SOS手表

警政署長陳家欽昨到雲林慰問猝死王姓警員家屬，今年警界已傳出8件員警猝死意外，縣長張麗善表示，縣府已計畫購置SOS智慧型手...

嘉市管樂節揭序幕

嘉義市國際管樂節將於12月18日至明年1月3日展開，市長黃敏惠表示，全世界藝術節幾乎都因疫情停擺，唯獨嘉市仍舉辦音樂節，...

嘉縣南新國小水牛城堡啟用 學生喊好玩

嘉義縣長翁章梁昨天上午參加首座太保市南新國小特色遊戲場「水牛城堡」啟用典禮，南新國小提案參加教育部多元特色遊戲場試辦，以...

台南城西防風林 踏浪、賞夕陽

台南市城西防風林生態豐富為安南區後花園，是旅遊新祕境，社區規畫有生態導覽、魚塭體驗、做西瓜綿等活動；而防風林旁有正夯的婚...

台南安南區延伸防汛道 公所：從長計議

台南市安南區青草崙堤防防汛道路終點，與鹿耳門溪出海口間距離2公里，居民陳情延伸防汛道路，市府已多次會勘，但環保團體認為城...

影／上阿里山迎接2021第一道曙光? 三處絕佳景點大公開

嘉義縣元旦重頭戲「日出印象音樂會」往年皆辦在對高岳觀日坪，今年因應祝山車站改建工程，祝山線觀日列車於10月14日起改停靠...

神秘超長貨櫃車深夜現身台南街道 網驚：霍爾的移動城堡

有網友8日凌晨騎車行駛在台南市市區的中華北路時，意外撞見一輛「白色超長貨櫃車」，目瞪口呆之餘，也不忘錄影將畫面PO網，引發眾多網友熱議，紛紛猜測貨櫃裡面裝的究竟是什麼東西。有消息指出，該輛貨櫃車全長推測應超過50公尺，一路往南科方向前進，極有可能裝載半導體工廠機台，所有運輸物品的價值加總起來恐動輒上億美金。

各國藝術節停辦 黃敏惠：嘉市國際管樂節仍盛大演出

2020嘉義市國際管樂節即將於12月18日至明年1月3日展開，市長黃敏惠表示，今年疫情全世界藝術節幾乎都停擺，唯獨嘉市在...

熱門新聞

拒買福灣巧克力如滾雪球 屏東門市冷清不見董座父子

新北升格10周年 將在八里辦10分鐘跨年煙火秀

台南周末封街辦活動 網友憂心慘叫

散布萬華遶境「活春宮」影片 警鎖定19歲男子將傳辦

神秘超長貨櫃車深夜現身台南街道 網驚：霍爾的移動城堡

明倫社宅被嫌貴卻搶破頭 議員：附近租屋族憂房東漲租

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。