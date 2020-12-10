六都第一！台灣城鎮品牌獎 台南官田六甲鹽水金銀銅獎

2020臺灣城鎮品牌獎台南成績六都第一，官田區獲金獎，六甲區銀獎及鹽水區銅獎，另北門、將軍和白河獲特別獎。

官田區將廢棄的菱角殼循環再利用，落實環保永續，推動「烏金」產業，具有鮮明的品牌形象與品牌價值；六甲區繽紛的落羽松串連國家保育濕地，運用巧思增進品牌活力與地景串聯，產業結合資源教育，發揮地區產業特性，創造另一種旅遊風貌。

銅獎鹽水區以鹽水蜂炮與月津港帶來極具特色的節慶活動，此外社區環保教育的落實與推廣，擦亮了鹽水的城鎮品牌。

其中六甲區獲得 「銀獎」及「數位智慧轉型獎」，六甲區陳陳啟榮表示，六甲是以「來稻六甲松鶴玩」這句口號來推廣在地稻米16號臺南越光米、介紹人間仙境菁埔埤落羽松森林，以及熱情奔放的火鶴花。另外，更透過色鉛筆手畫明信片來行銷古廟與老屋，營造出一個輕鬆愜意的經典小鎮，吸引全國觀光客來一趟悠活小旅行，讓「六甲品牌」躍上世界舞台。