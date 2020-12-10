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人工增雨加鋒面 台南山區終於有明顯降雨曾文水庫小補

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
曾文水庫上游集水區終於有明顯的降雨。記者吳淑玲／攝影
曾文水庫上游集水區終於有明顯的降雨。記者吳淑玲／攝影

水利署昨天上午在曾文水庫集水區進行人工增雨但效果有限，直到晚間台南地區才出現較明顯降雨，其中最主要的曾文水庫上游截至今天清晨累積降雨量為16毫米，可挹注約70萬立方公尺，預估後續可帶來近500萬立方公尺的效益，水利署南區水資源局副局長鄒漢貴指出，晚間雨勢應是人工增雨與鋒面綜合效應，但水庫入帳仍有限，呼籲民眾還是要多節約用水，攜手抗旱。

水利署昨天同步在北中南各主要水庫進行人工增雨作業，昨天上午10點在曾文水庫上游嘉義大埔進行人工增雨作業，施放2支暖雲焰劑，北中都傳出降雨，但曾文水庫白天累計雨量僅0.2毫米，降不明顯，直到昨天傍晚過後雨勢才明顯，不少人在臉書爭相走告「終於下雨了」。

南水局副局長鄒漢貴說，晚間降雨應是鋒面所致，曾文水庫至今天清晨累計雨量達16毫米；烏山頭水庫累積降雨為4毫米。南化水庫累積降雨量為11毫米，曾文水庫蓄水率稍回升到22.3％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量約是1.65億立方公尺。南化水庫有效蓄水量7705萬立方米，蓄水率84.9％。都稍有小補。

南化水庫 雨量 水利署

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