影／上阿里山迎接2021第一道曙光? 三處絕佳景點大公開

嘉義縣元旦重頭戲「日出印象音樂會」往年皆辦在對高岳觀日坪，今年因應祝山車站改建工程，祝山線觀日列車於10月14日起改停靠對高岳站，林務局林鐵及文資處也推薦阿里山三處景點觀日，視野遼闊，日出景致別有風味。

林鐵處處長黃妙修推薦三條路線給搭小火車上山遊客，第一條路線，遊客可從對高岳車站步行20分鐘至祝山觀日平台，除了有販售熱食的攤商，兩旁紅檜、扁柏、柳杉等林木蒼鬱，享譽國際。

第二條路線可從祝山觀日平台步行約5分鐘可抵達祝山停機坪，欣賞「2021年阿里山日出印象音樂會」，時間為5時30分至7時30分，金曲歌后詹雅雯、鄒族歌手安歆澐及國際級指揮家江清波帶領的管弦樂團現場演出，伴隨優美樂聲迎接110年第一道曙光。

第三條路線，黃妙修推薦民眾由祝山觀日平台步行10分鐘，抵達小笠原山觀景平台，該處橫跨嘉義及南投，擁有360度壯闊視野，眺望百岳群峰，台灣三大山脈盡收眼底。

110年元旦日出時間約7點5分，祝山線由對高岳站返回阿里山站發車時間區分為A時段(7時15分至8時5分)、B時段(8時25分至9時25分)，每時段開行4班次共8班次。