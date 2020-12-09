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偏遠漁村發光 台南北門連奪台灣城鎮品牌兩大獎

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
全球品牌管理協會今公布「台灣城鎮品牌獎」得獎名單，台南市北門區公所榮獲「文化傳承創新獎」與「數位智慧轉型獎」，北門區長張明寶分享得獎喜悅。圖／北門區公所提供
全球品牌管理協會今公布「台灣城鎮品牌獎」得獎名單，台南市北門區公所榮獲「文化傳承創新獎」與「數位智慧轉型獎」，北門區長張明寶分享得獎喜悅。圖／北門區公所提供

全球品牌管理協會今天下午公布「台灣城鎮品牌獎」得獎名單，全國共有19個鄉鎮市區入圍，台南市北門區公所榮獲「文化傳承創新獎」與「數位智慧轉型獎」，成績搶眼。

這項活動旨在推動將城鄉市鎮依特色塑造成獨有品牌，台南市長黃偉哲鼓勵台南各區發揚在地產業及文化參賽，民政局長顏振標認為北門區蚵殼廢棄物再利用，相當有創意，將傳統養蚵產業結合文創，日前鼓勵北門區公所參賽，獲得評審青睞傳出佳績。

北門區長張明寶今下午表示，北門區近日獲獎連連，從日前交通部頒發的「經典小鎮3.0」到今天獲頒「文化傳承創新獎」及「數位智慧轉型獎」，這榮耀歸於北門在地鄉親及各單位共同努力，大家攜手全力以赴，成就北門區的兩座城鎮品牌獎座，

台南市政府說，北門區公所以「鹽鄉鱻蚵‧喜洋洋」向全國遊客推薦北門區豐富地產，不僅有歷史悠久鹽業景觀井仔腳瓦盤鹽田、獨具魅力自然景觀雙春濱海遊憩區紅樹林溼地及水漾森林、每年舉辦平安鹽祭的台灣王爺信仰總廟「南鯤鯓代天府」、尚青虱目魚、鮮蚵等優質水產，更有獨具特色鹽地作物洋香瓜- HARU，歡迎各界來體驗最具鹽鄉風情的小鎮之旅。

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