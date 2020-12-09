神秘超長貨櫃車深夜現身台南街道 網驚：霍爾的移動城堡

有網友8日凌晨騎車行駛在台南市市區的中華北路時，意外撞見一輛「白色超長貨櫃車」，目瞪口呆之餘，也不忘錄影將畫面PO網，引發眾多網友熱議，紛紛猜測貨櫃裡面裝的究竟是什麼東西。有消息指出，該輛貨櫃車全長推測應超過50公尺，一路往南科方向前進，極有可能裝載半導體工廠機台，所有運輸物品的價值加總起來恐動輒上億美金。

該名網友8日凌晨1點多在臉書社團「台南爆料公社」發文表示，凌晨騎車奔馳在中華北路上，突然看到遠處有一個巨型房屋形狀的東西擋住整個路面，當下還以為有事情發生。原PO表示自己很幸運，因為「白色超長貨櫃車」是只有在國家地理頻道才能看到的畫面，直呼「現場看真的很壯觀」，文末不忘猜測裡面裝載的是「精密儀器」，並hashtag寫道「要開這個的駕照不簡單」。

從影片畫面可以看到，這台超長貨櫃車前半段有16個輪胎，後半段有12個輪胎，宛如一條多足蜈蚣。遇到路口轉彎處還得放慢速度駕駛，後方還有幾台警戒車跟隨，並搖下車窗伸出指揮棒進行交管。

影片曝光後，不少網友在底下留言表示「霍爾的移動城堡」、「我猜應該是氣體分餾塔」、「應該是樑柱，不然就是橋樑」、「氣體公司的設備」。也有人大讚說「厲害的是駕駛的司機」、「技術這麼好，肯定是『老司機』」、「這一趟司機賺飽飽」、「開車很厲害」。

根據ETtoday新聞雲報導，白色貨櫃車沿途行經台南市北區中華北路、鹽水溪橋、安南區海佃路、府安路口，往南科園區方向行駛。貨櫃車佔據2個車道寬，而這樣長的貨櫃車要上路前，必須事先向車籍所在地或運起地公路監理機關申請核發臨時通行證。