各國藝術節停辦 黃敏惠：嘉市國際管樂節仍盛大演出

2020嘉義市國際管樂節即將於12月18日至明年1月3日展開，市長黃敏惠表示，今年疫情全世界藝術節幾乎都停擺，唯獨嘉市在這時刻仍舉辦音樂節振奮人心，即便國外團體不能來，但這次踩街嘉年華，將有54支團隊演出，是史上規模最大、人數最多的一次，還有搖滾、嘻哈和舞團等，與管樂團跨界演出，仍是全台灣管樂節的品牌。

黃敏惠、台灣師範大學音樂系教授葉樹涵、藝術總監夏學理、台灣行進樂隊聯盟執行長黃健能及台南藝術大學李威龍等人，今天參加「管樂搖滾BAR」記者會，並欣賞嘉義高中音樂班、他拉喇叭團及音樂劇歌手史博偉演唱，為管樂節揭開序幕。

「整個城市都是音樂廳」，黃敏惠說，18日晚上的管樂節開幕音樂會，將由嘉義市青年管弦樂團擔綱演出，踩街嘉年華19日於噴水圓環盛大登場，當晚6點於市立體育場舉行晚會，以「搖滾體育場」為主軸邀請管樂團、行進樂儀旗隊、搖滾樂團、嘻哈歌手及舞團共同演出。

夏學理說，法國三個藝術節今年全部停擺，瑞士、奧地利及美國的藝術節也停辦，唯獨嘉市可以在世界疫情嚴峻中，仍然堅持多元、跨界及融合。葉樹涵表示，管樂節真正在音樂教育上扎根，這些學生會進到大學音樂系、留學，甚至會坐上國家音樂廳首席位子，源頭就來自管樂節。

文化局指出，今年嘉義市國際管樂節安排13場室內音樂會演出，其中26日「宇宙之音」邀請到俄羅斯作曲家亞歷山大尼安金（Alexander Nyankin）重新改編霍爾斯特作品「行星組曲」，並由日裔美籍梶間聡夫指揮。