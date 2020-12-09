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各國藝術節停辦 黃敏惠：嘉市國際管樂節仍盛大演出

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠（中）今天表示，各國藝術節停辦，唯有嘉義市管樂節仍振奮人心。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）今天表示，各國藝術節停辦，唯有嘉義市管樂節仍振奮人心。記者李承穎／攝影

2020嘉義市國際管樂節即將於12月18日至明年1月3日展開，市長黃敏惠表示，今年疫情全世界藝術節幾乎都停擺，唯獨嘉市在這時刻仍舉辦音樂節振奮人心，即便國外團體不能來，但這次踩街嘉年華，將有54支團隊演出，是史上規模最大、人數最多的一次，還有搖滾、嘻哈和舞團等，與管樂團跨界演出，仍是全台灣管樂節的品牌。

黃敏惠、台灣師範大學音樂系教授葉樹涵、藝術總監夏學理、台灣行進樂隊聯盟執行長黃健能及台南藝術大學李威龍等人，今天參加「管樂搖滾BAR」記者會，並欣賞嘉義高中音樂班、他拉喇叭團及音樂劇歌手史博偉演唱，為管樂節揭開序幕。

「整個城市都是音樂廳」，黃敏惠說，18日晚上的管樂節開幕音樂會，將由嘉義市青年管弦樂團擔綱演出，踩街嘉年華19日於噴水圓環盛大登場，當晚6點於市立體育場舉行晚會，以「搖滾體育場」為主軸邀請管樂團、行進樂儀旗隊、搖滾樂團、嘻哈歌手及舞團共同演出。

夏學理說，法國三個藝術節今年全部停擺，瑞士、奧地利及美國的藝術節也停辦，唯獨嘉市可以在世界疫情嚴峻中，仍然堅持多元、跨界及融合。葉樹涵表示，管樂節真正在音樂教育上扎根，這些學生會進到大學音樂系、留學，甚至會坐上國家音樂廳首席位子，源頭就來自管樂節。

文化局指出，今年嘉義市國際管樂節安排13場室內音樂會演出，其中26日「宇宙之音」邀請到俄羅斯作曲家亞歷山大尼安金（Alexander Nyankin）重新改編霍爾斯特作品「行星組曲」，並由日裔美籍梶間聡夫指揮。

另外管樂節史上第一齣管樂劇場「蕭士塔高維奇與我—低音號謀殺案」，由衛武營戲劇顧問耿一偉指導、二律悖反協作體導演李勻、與他拉喇叭團一起攜手打造，要帶給觀眾全新的體驗，1月1日將在文化局音樂廳首演。詳情可上臉書粉專「嘉義市國際管樂節」查詢。

2020嘉義市國際管樂節即將於12月18日至明年1月3日展開。記者李承穎／攝影
2020嘉義市國際管樂節即將於12月18日至明年1月3日展開。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）今天表示，各國藝術節停辦，唯有嘉義市管樂節仍振奮人心。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）今天表示，各國藝術節停辦，唯有嘉義市管樂節仍振奮人心。記者李承穎／攝影

嘉義 樂團 黃敏惠

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