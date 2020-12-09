快訊

戰史經典《最長的一日》：讓戰火下的士兵活在文字間

110學測國文／文意理解不是靠猜 學會以關鍵字高效率準確答題！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬華青山第二？台南本周末9場活動再封路 網友一片慘叫

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市交通局再度公布本週末交通管制圖。圖/交通局提供
台南市交通局再度公布本週末交通管制圖。圖/交通局提供

繼上周台南市交通局提前公布周末封路辦活動的狀況，交通局今天再度公布12、13日本周末又有9場大活動在市區封路舉辦，網友唉嘆「會不會成為台北艋舺青山第二阿」、「台南市怎麼每個週末都在封路啊」

台南市之前在美術館舉辦森山市集活動，因為同時附近有廟會，造成交通大打結，引發民怨，交通局因此最近接連在週末之前都發佈市區的交通警告，提醒大家避開活動範圍，以免陷在車陣裡。

交通局局長王銘德指出，12月有許多廟宇舉辦活動，12、13日水仙宮辦理「庚子年五朝慶成祈安建醮大典」，屆時民族路三段（康樂街—國華街）及海安路三段（民族路—成功路）將管制四輪以上車輛進入，另神農街、正興街、康樂街、西門路二段307巷及普濟街將全段管制，建議用路人提早避開管制路段，南北向多利用西門路、金華路及中華西路，東西向則建議改道成功路、民生路及健康路。

另外，12日下午於市中心亦有「彩虹音樂會及遊行」活動，會場忠義路（友愛街—府前路）會進行交通管制，請車輛提前改道，並於中正路、西門路、成功路及中山路進行彩虹遊行。

另「六合境油行尾福德爺廟遶境活動」將行經府前路、開山路、青年路、中正路、民族路及忠義路、民權路等路段，請往來民眾及車輛多加注意，並減速慢行，以維交通安全。

13日市府在佳里蕭壠文化園區辦理親子歡樂嘉年華，邀請市民朋友一起蕭壠文化園區過聖誕迎跨年，屆時亦將影響台19及市道176線，請參加朋友務必依警察指揮通行。

經統計12/10~12/13台南市將有多場活動，受影響道路如下：

１、12/10~12/12 永康區「歡慶臺南升格10週年暨市圖新總館在永康_紙風車劇團」:封閉永康區東橋八街、東橋十街和康橋大道交叉路口。

２、12/11~12/12柳營區「柳營區農會牛奶節暨新大樓落成100週年慶」︰使用柳營區柳營路二段59號至99號前南向車道。

３、12/11~12/13，水仙宮「庚子年五朝慶成祈安建醮大典」：封閉神農街(金華路-康樂街全臺開基藥王廟前)、 正興街(康樂街-海安路)、 康樂街(民權路-民生路)、 西門路二段307巷(西門路-國華街)、 普濟街(四聯境普濟殿廟口-國華街)。管制四輪車輛進入: 民族路三段(康樂街-海安路-國華街)、 海安路三段(民族路-成功路)。

４、12/11-12/14新營區「2020親新好時節」(2020新營集客創意活動)， 管制新營區新長勝五路、新長勝二路、新長勝三街、新長勝二街、新長勝一路及建業路全幅道路(不含交叉路口十公尺內及停車格位)。

５、12/12，「彩虹音樂會及遊行」：封閉忠義路(友愛街-府前路)。遊行路段行經中正路、西門路、成功路及中山路。

６、12/12，南區灣裡黃金商圈發展協會「紳士路騎-情牽西海」活動，封閉南區灣裡路62巷。

７、12/13，「六合境油行尾福德爺廟遶境活動」，活動路線將行經府前路、開山路、青年路、中正路、民族路及忠義路、民權路等。

８、12/13~12/20，「正德堂庚子年起建金籙慶成祈安三朝建醮大典」：封閉中西區正德街(中正-正興) 及正興街(海安-康樂)

９、12/13佳里區蕭壠文化園區「耶誕跨年系列活動-親子歡樂嘉年華」，台19及市道176線車多。

台南市交通局再度公布本週末交通管制圖。圖/交通局提供
台南市交通局再度公布本週末交通管制圖。圖/交通局提供

建醮 遶境 親子

延伸閱讀

花蓮殯葬園區道路整修 即日起封路6天

蘆洲「殺人」路口決議暫封 里長：里民不希望

桃園區驚傳瓦斯外洩 欣桃瓦斯止氣急修復

瓜地馬拉馬雅原住民封路示威 要求總統下台

相關新聞

各國藝術節停辦 黃敏惠：嘉市國際管樂節仍盛大演出

2020嘉義市國際管樂節即將於12月18日至明年1月3日展開，市長黃敏惠表示，今年疫情全世界藝術節幾乎都停擺，唯獨嘉市在...

萬華青山第二？台南本周末9場活動再封路 網友一片慘叫

繼上周台南市交通局提前公布周末封路辦活動的狀況，交通局今天再度公布12、13日本周末又有9場大活動在市區封路舉辦，網友唉...

統一企業集團捐贈二手衣物資公益 匯集4萬2千件助弱勢

統一企業社會福利基金會今天發起「衣舊有愛」二手物資捐贈活動，匯集統一超商等集團17家公司匯集4萬2千件二手衣及340件被...

食宿遊購升級拚國旅市場 嘉義縣觀光產業輔導成果發表

因應國旅需求，嘉義縣文化觀光局上午在棒棒積木飯店舉辦觀光產業輔導成果發表會，包含37家觀光軸線精品、伴手禮加值輔導、旅宿...

友善校園超給力 南市4老師分獲學輔主管及傑出導師獎

台南市下營國中黃佩玲、西門實小林宜樺、慈濟小學顏秀雯、周慧珍，因在學生事務與輔導工作推展不遺餘力，深獲肯定，分獲教育部傑...

影／到嘉義新港商圈消費 不使用一次性餐具抽iPhone12

嘉義縣配合環保署，推廣「減少使用一次性餐具政策」，結合新港商圈推動轄內唯一「環保商圈」，即日起至12月20日至貼有「環保...

台南市首度頒獎表揚社區防治家暴有功人員

如果大家「雞婆」一點，可能就可以減少家庭暴力的事件發生，台南市今天首度舉辦優秀社區防暴人員頒獎活動，表揚十名社區裡推廣防...

嘉市宣信國小老舊廁所大變身 化身海底世界還有鯨落

嘉義市宣信國小因部分廁所及社區共讀站老舊且空間不足，經由市府協助向教育部申請補助改建，由校友藝術家莊信棠（SMART）設...

影／環球幼兒園心願樹傳愛15載 為家扶兒圓聖誕心願

雲林縣環球幼兒園「點亮心願樹」傳愛15年，幫助過上萬名家扶兒圓夢；今年募集到各界捐贈888份心願禮物，今天由董事長許淑敏...

嘉縣首座南新小學水牛城堡特色遊戲場啟用 學生好好玩

嘉義縣長翁章梁上午參加首座、太保市南新國小特色遊戲場「水牛城堡特色遊戲場」啟用典禮，南新提案參加教育部多元特色遊戲場試辦...

台南「跑山路」公益路跑 沿途欣賞「惡地風光」

台南市山上區公所結合在地企業「全興資源再生股份有限公司」舉辦「跑山路」路跑活動已邁入第2年，原訂於2月28日舉行但因疫情...

影／「南科富人區」確定增設國中 最快3年後招生

台南市南科LM區人口激增，地方增設國中呼聲不斷，已獲中央支持，立委郭國文今偕同市長黃偉哲等人舉行開記者會，宣布確定由市府...

熱門新聞

擎天崗水牛集體暴斃！牛頭、角消失疑遭變賣 陽管處回應

拒買福灣巧克力如滾雪球 屏東門市冷清不見董座父子

「我艋舺人」三天睡不好！劉寶傑痛罵林昶佐：愛唱歌就去唱啊

大雨不停又崩山 新北雙溪區102線往不厭亭大量落石路斷

蘭嶼11級風雨辦婚宴！賓客樂觀：暴風圈吃喜酒很正常啦

明倫社宅被嫌貴卻搶破頭 議員：附近租屋族憂房東漲租

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。