萬華青山第二？台南本周末9場活動再封路 網友一片慘叫

繼上周台南市交通局提前公布周末封路辦活動的狀況，交通局今天再度公布12、13日本周末又有9場大活動在市區封路舉辦，網友唉嘆「會不會成為台北艋舺青山第二阿」、「台南市怎麼每個週末都在封路啊」

台南市之前在美術館舉辦森山市集活動，因為同時附近有廟會，造成交通大打結，引發民怨，交通局因此最近接連在週末之前都發佈市區的交通警告，提醒大家避開活動範圍，以免陷在車陣裡。

交通局局長王銘德指出，12月有許多廟宇舉辦活動，12、13日水仙宮辦理「庚子年五朝慶成祈安建醮大典」，屆時民族路三段（康樂街—國華街）及海安路三段（民族路—成功路）將管制四輪以上車輛進入，另神農街、正興街、康樂街、西門路二段307巷及普濟街將全段管制，建議用路人提早避開管制路段，南北向多利用西門路、金華路及中華西路，東西向則建議改道成功路、民生路及健康路。

另外，12日下午於市中心亦有「彩虹音樂會及遊行」活動，會場忠義路（友愛街—府前路）會進行交通管制，請車輛提前改道，並於中正路、西門路、成功路及中山路進行彩虹遊行。

另「六合境油行尾福德爺廟遶境活動」將行經府前路、開山路、青年路、中正路、民族路及忠義路、民權路等路段，請往來民眾及車輛多加注意，並減速慢行，以維交通安全。

13日市府在佳里蕭壠文化園區辦理親子歡樂嘉年華，邀請市民朋友一起蕭壠文化園區過聖誕迎跨年，屆時亦將影響台19及市道176線，請參加朋友務必依警察指揮通行。

經統計12/10~12/13台南市將有多場活動，受影響道路如下：

１、12/10~12/12 永康區「歡慶臺南升格10週年暨市圖新總館在永康_紙風車劇團」:封閉永康區東橋八街、東橋十街和康橋大道交叉路口。

２、12/11~12/12柳營區「柳營區農會牛奶節暨新大樓落成100週年慶」︰使用柳營區柳營路二段59號至99號前南向車道。

３、12/11~12/13，水仙宮「庚子年五朝慶成祈安建醮大典」：封閉神農街(金華路-康樂街全臺開基藥王廟前)、 正興街(康樂街-海安路)、 康樂街(民權路-民生路)、 西門路二段307巷(西門路-國華街)、 普濟街(四聯境普濟殿廟口-國華街)。管制四輪車輛進入: 民族路三段(康樂街-海安路-國華街)、 海安路三段(民族路-成功路)。

４、12/11-12/14新營區「2020親新好時節」(2020新營集客創意活動)， 管制新營區新長勝五路、新長勝二路、新長勝三街、新長勝二街、新長勝一路及建業路全幅道路(不含交叉路口十公尺內及停車格位)。

５、12/12，「彩虹音樂會及遊行」：封閉忠義路(友愛街-府前路)。遊行路段行經中正路、西門路、成功路及中山路。

６、12/12，南區灣裡黃金商圈發展協會「紳士路騎-情牽西海」活動，封閉南區灣裡路62巷。

７、12/13，「六合境油行尾福德爺廟遶境活動」，活動路線將行經府前路、開山路、青年路、中正路、民族路及忠義路、民權路等。

８、12/13~12/20，「正德堂庚子年起建金籙慶成祈安三朝建醮大典」：封閉中西區正德街(中正-正興) 及正興街(海安-康樂)