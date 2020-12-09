食宿遊購升級拚國旅市場 嘉義縣觀光產業輔導成果發表

因應國旅需求，嘉義縣文化觀光局上午在棒棒積木飯店舉辦觀光產業輔導成果發表會，包含37家觀光軸線精品、伴手禮加值輔導、旅宿風格營造及觀光學院創意菜色成果展示，縣長翁章梁攜手KKDAY旅遊平台與新成立的阿里山台18產業觀光協會，簽署合作MOU（備忘錄），展現發展阿里山台18線軸線觀光產業企圖。

嘉縣以「人進物出」做推動概念，「人進」指輔導旅宿業空間改造，提供遊客更好住宿環境品質；「物出」推嘉義優鮮品牌，推廣優質農特產品與伴手禮，針對旅遊軸線推出「軸線精品」，今年輔導台18線成立軸線異業結盟協會，台18產業觀光協會成立，搭配嘉義優鮮整體識別、旅宿風格營造及觀光學院扎根學習，提升觀光產業質感，攜手KKDAY平台跨域合作。

首度創立「觀光學院」，輔導業者以區域聯盟整合台18軸線食宿遊購業者；重新辦理伴手禮徵選，帶領22家優質伴手禮業者北上新竹科學園區與職工福利聯合委員會媒合，增加年節採購曝光度與機會。

餐飲實作邀稻江學院老師吳文智開發6道台18軸線在地食材特色菜，顛覆傳統「麻婆愛玉特色料理」讓業者學習活用在地食材，抓住觀光客的胃。

攜手KKDAY與甫成立的協會合作推廣台18軸線觀光旅遊產業，限時免費提供Rezio一站式整合預約系統，提升店家的經營效率和準確性，整合30家業者推出聯盟套票，打出軸線特有氣味明信片，拍攝軸線專屬形象影片。