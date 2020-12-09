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友善校園超給力 南市4老師分獲學輔主管及傑出導師獎

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市下營國中主任黃佩玲（右起）、西門實小主任林宜樺、慈濟小學主任顏秀雯、老師周慧珍，分獲教育部傑出學輔主管獎及傑出導師獎。圖／台南市教育局提供
台南市下營國中主任黃佩玲（右起）、西門實小主任林宜樺、慈濟小學主任顏秀雯、老師周慧珍，分獲教育部傑出學輔主管獎及傑出導師獎。圖／台南市教育局提供

台南市下營國中黃佩玲、西門實小林宜樺、慈濟小學顏秀雯、周慧珍，因在學生事務與輔導工作推展不遺餘力，深獲肯定，分獲教育部傑出學輔主管獎及傑出導師獎。

教育局長鄭新輝表示，這次共有黃佩玲、林宜樺及顏秀雯等3名主任榮獲傑出學輔主管獎。黃佩玲在學輔工作上，建置學務處粉絲團臉書，溝通學校、親、師生訊息、落實交通安全、防災演練、反霸凌宣導等配合各項友善校園計畫申請，爭取各界資源，充實社團發展。林宜樺營造溫馨友善校園，以達4L學校創新特色；並積極推動生命教育，連續3年榮獲品德教育推動方案特優、教案設計特優。

顏秀雯推動正向管教、建立三級預防機制，重視訓輔合一，從生活教育扎根品德，落實性平與防災演等。同時以行動保護大地，以歡喜好厝邊、一日五善、淨灘等活動讓學生從小扎根。老師周慧珍用愛心點燃學生的亮點，帶領學生參與志工服務、義賣與各種講座活動，同時因材施教、重視個別差異，營造班級學生成功經驗，提升學生自信心，榮獲傑出導師獎。

義賣 教育部

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