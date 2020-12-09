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影／到嘉義新港商圈消費 不使用一次性餐具抽iPhone12

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁（右二）、行政院環保署廢管處處長賴瑩瑩（中）今日上午至新港商圈推廣「減用一次性餐具」政策。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）、行政院環保署廢管處處長賴瑩瑩（中）今日上午至新港商圈推廣「減用一次性餐具」政策。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣配合環保署，推廣「減少使用一次性餐具政策」，結合新港商圈推動轄內唯一「環保商圈」，即日起至12月20日至貼有「環保攤商」店家，並達成不使用一次性餐具「環保」消費任務，即可參加抽獎，最大獎項為時下最夯的iPhone 12。

縣長翁章梁、環保署廢管處處長賴瑩瑩、新港鄉鄉長林茂盛、環保局長張根穆等，今日上午視察新港商圈店家，除了推廣政策，也重申對於環保的重視。

翁章梁說，店家每天使用大量餐具，如何兼顧環保、衛生，減緩或盡量不使用環保餐具，需要長時間教育，希望商家協助推廣政策，讓環保意識滲透到下一代，讓未來變得更好。

賴瑩瑩說，目前環保署積極輔導台灣22個商圈、夜市環保化共；分六大面向，包含推動一次用產品源頭減量、資源回收、油煙排放控制、餐飲廢水處理、低碳節能措施及環境清潔（含公廁）等，打造「減塑、低碳、清新」的環保商圈。

環保局也優先選擇嘉義縣新港商圈做為縣內環保示範商圈，提昇當地觀光品質，希望民眾到當地旅遊感受不一樣的旅遊環境及兼顧「食安」。

環保局表示，為推動商權環境改善，鼓勵攤商改用重複清洗餐具，為鼓勵消費者自備餐具，將提供折價、贈送餐飲等優惠，今年已先補助10家攤商汰換成不鏽鋼餐具、4家裝設油水分離槽、18家自備餐具優惠及設置10處二手袋循環箱。

即日起至12月20日，只要民眾自備環保餐具或不使用一次性餐具，至貼有環保攤商的店家消費滿50元，即可獲得一張摸彩券，獎項有iPhone 12、AirPods、藍芽喇叭、吸塵器等多項獎項 。

嘉義縣長翁章梁今日上午到新港鄉商圈視察，推廣「少用一次性餐具」政策。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁今日上午到新港鄉商圈視察，推廣「少用一次性餐具」政策。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣新港鴨肉羹為經行政院環保署認證「環保商家」，也參與此次活動。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣新港鴨肉羹為經行政院環保署認證「環保商家」，也參與此次活動。記者莊祖銘／攝影

餐具 環保署 翁章梁

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