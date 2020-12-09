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台南市首度頒獎表揚社區防治家暴有功人員

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市首度辦理社區家暴防治有功人員表揚。記者修瑞瑩／攝影
台南市首度辦理社區家暴防治有功人員表揚。記者修瑞瑩／攝影

如果大家「雞婆」一點，可能就可以減少家庭暴力的事件發生，台南市今天首度舉辦優秀社區防暴人員頒獎活動，表揚十名社區裡推廣防治家庭暴力的有功人員，家庭暴力暨性侵害防治中心表示，希望透過這些努力，防患於未然。

家防中心主任李雪華表示，台灣傳統社區裡面大家不喜歡管閒事，特別是不好的事，像是家暴等，因此105年開始在社區推動，並不容易，經過五年的努力，目前全市已經有60個社區，有相關的推廣行動，今年首次在香格里拉酒店表揚有功人員，未來希望社會局的角色不僅僅是在家暴事件發生之後，只能協助善後，也能從社區裡面防患。

市長黃偉哲到現場頒獎，他表示很多家暴社會事件發生後，媒體記者到現場都會採訪左右鄰居，鄰居會侃侃而談「之前就曾經有發生過」，如果這些鄰居能夠再雞婆一點，也許就能夠防止不幸事件的發生，所以非常感謝長期努力在社區裡面推廣家暴防治觀念的志工。

今天的獲獎人中有的是里長、有的是社區志工、退休校長等，還有人認知家庭暴力防治的重要，而努力獲得衛福部高階社區防暴宣講師，大家分享交流推廣經驗，多數是藉由社區裡面舉辦的各項活動，將家庭暴力防治的觀念放在裡面。

其中南區大林社區黃麗娟，因為長期參與，自己也身體力行，關注社區裡面家暴問題，發現有一位獨居的老阿公，被兒子家暴毆打，而熱心尋找其他的親友協助，讓長者免於暴力。

承辦人員表示，除了一般的婦女、兒童受暴觀念推廣外，之前還曾經針對男性辦理活動，一般男性對於家暴都羞於啟口，同時很多不是身體上的暴力，而是經濟上或言語上的暴力，藉由舉辦活動，也讓大家認識到男性家暴的問題。￼

社會局表示，社會局協助協助社區連結各網絡資源，提供相關培力與支持輔導，每年更定期辦理社區人員訓練課程，增進社區人員對暴力的認識及建立正確的通報觀念。

台南市首度辦理社區家暴防治有功人員表揚。記者修瑞瑩／攝影
台南市首度辦理社區家暴防治有功人員表揚。記者修瑞瑩／攝影
台南市首度辦理社區家暴防治有功人員表揚。記者修瑞瑩／攝影
台南市首度辦理社區家暴防治有功人員表揚。記者修瑞瑩／攝影

家暴 家庭暴力 男性

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